AMD uspokaja: Nie ma się czego bać. Czy aby napewno?

AMD wreszcie skomentowało oficjalnie atak hakerski, którego padło ofiarą. Według firmy miał on ograniczony zakres i nie powinien wpłynąć na jej działanie.

Ledwie wczoraj informowaliśmy Was, że AMD padło ofiarą ataku hakerskiego. Amerykanie nie komentowali sprawy, ale potwierdzili, że faktycznie doszło do włamania i badają sytuację wraz z organami ścigania oraz zewnętrznym partnerem hostingowym. Więcej światła na sprawę rzucili sami cyberprzestępcy.

Włamanie do AMD miało miejsce na początku czerwca

Amerykański producent kart graficznych oraz procesorów komputerowych wysłał jednak oświadczenie do zagranicznej redakcji Bloomberg. AMD twierdzi, że naruszenie danych miało ograniczony zakres i jest mało prawdopodobne, aby miało to znaczący wpływ na działalność firmy. Brak jednak jakichkolwiek szczegółów.

Opublikowana w darknecie próbka danych uwierzytelniająca włamanie potwierdza, że z AMD skradziono sporo informacji - ROMy, oprogramowanie układowe, kod źródłowy, bazy danych pracowników i klientów, informacje finansowe, plany dotyczące przyszłych produktów i arkusze ze specyfikacją techniczną.

Co więcej za włamaniem stoi IntelBroker, znany ze swojego "dorobku" - wcześniej zinfiltrował on m.in sieć międzynarodowego lotniska w Los Angeles oraz włamał się do licznych amerykańskich agencji federalnych. Wygląda więc to bardziej, jakby AMD próbowało robić dobrą minę do złej gry.

Czy użytkownicy produktów AMD mają się czego bać? Raczej nie. Większość wykradzionych danych dotyczyło głównie pracowników i klientów firmy. Warto jednak zwracać w najbliższym czasie skąd pobiera się np. sterowniki, uważać na próby phishingu oraz śledzić doniesienia o odkrytych lukach w zabezpieczeniach.

Źródło zdjęć: Shutterstock / Tester128, The Cyber Express

Źródło tekstu: Bloomberg, oprac. własne