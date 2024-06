Amazon z nową usługą w Polsce. Będzie hit?

Amazon odpalił cichaczem nową ofertę w Polsce. Amerykanie rzucają wyzwanie NVIDIA GeForce NOW, oferując własną usługę grania w chmurze.

Amazon to amerykańska firma obecna na rynku od 1994 roku. I chociaż kojarzona jest głównie jako ogromna platforma sprzedażowa, to w rękach Amerykanów jest znacznie więcej - VOD, serwis z muzyką, czytniki książek Kindle, wideodzwonki Ring, przystawki do telewizorów czy strona Twitch.tv to tylko kilka z nich.

Usługa Amazon Luna dostępna jest już od 49 zł rocznie

W 2022 roku zadebiutowała w USA również Amazon Luna, czyli usługa grania w chmurze. Rok później zawitała ona do Kanady, UK, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii, a teraz do tego grona dołączyła Polska.

Podobnie jak bardziej znane u nas NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna pozwala cieszyć się najnowszymi grami na starszych komputerach stacjonarnych i laptopach, ale także telewizorach, tabletach i smartfonach. Wśród wspieranych platform jest Windows, MacOS, ChromeOS, Android, iOS oraz SmartTV Samsunga i LG.

Amazon Luna nie jest usługą darmową, ale ceny nie są wygórowane Trzeba być albo użytkownikiem Amazon Prime (49 zł rocznie) albo kupić abonament Amazon Luna+, wyceniony na 39,99 zł miesięcznie. W drugim przypadku dostajemy dostęp do biblioteki 100 gier. Amazon oferuje też 7-dniowy okres próbny.

Obecnie konto Amazon Luna można powiązać z profilami w EPIC Games Store, Ubisoft Connect oraz GOG. Pozwala to na cieszenie się zakupionymi już grami. W przypadku sterowania dostępne są kontrolery Microsoftu, PlayStation, smartfon oraz klasyczne połączenie klawiatura + myszka. Amazon sprzedaje również swój dedykowany, bezprzewodowy kontroler w cenie 299 złotych.

Zobacz: Razer ma nową myszkę. To sprzęt dla prawdziwych wyjadaczy

Zobacz: Pendrive idealny? Takiej wydajności i pojemności jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Amazon