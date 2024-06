Pendrive idealny? Takiej wydajności i pojemności jeszcze nie było

Pendrive'y wcale jeszcze nie umarły. Tajwańska firma TeamGroup udowadnia, że mogą być one równie wydajne i pojemne co SSD, a przy tym znacznie mniejsze.

Płyty CD i DVD odeszły już dawno do lamusa. W sprzedaży praktycznie nie ma już laptopów i komputerów stacjonarnych z napędami optycznymi. Obecnie dane przesyła się przez internet lub korzysta z dysków zewnętrznych. Są jeszcze pendrive'y, ale ich pojemność i wydajność pozostawia wiele do życzenia.

TeamGroup X1 MAX to wydajność do 1000 MB/s

Jednak tajwański producent TeamGroup postanowił to zmienić. Ich najnowszy pendrive ma klasyczne, kieszonkowe rozmiary, a przy tym oferuje wydajność i pojemność jak przenośne SSD.

TeamGroup X1 MAX to pendrive o wymiarach zaledwie 63 x 20 x 8 milimetrów i masie 12 gramów. Mamy tutaj do czynienia z wytrzymałą, aluminiową obudową oraz dwoma złączami - USB typu A oraz typu C. Wspierane są urządzenia z systemem operacyjnym Windows, MacOS, Linux, iOS oraz iPadOS.

Do wyboru są cztery różne pojemności - 128, 256 i 512 GB oraz 1 TB. Wszystkie z nich zaskakują swoją bardzo wysoką wydajnością sięgającą do 1000 MB/s dla odczytu i do 900 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

TeamGroup X1 MAX trafi wpierw do sprzedaży w Azji i USA, już w lipcu, a dopiero później pojawi się w Europie. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone. Producent udziela 5 lat gwarancji.

