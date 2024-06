Genesis ma nowy sprzęt dla graczy. Jest niedrogo i z RGB LED

Genesis kolejny raz udowadnia, że sprzęt dla graczy wcale nie musi być drogi. Tym razem dostajemy zestaw słuchawkowy z wbudowaną kartą dźwiękową dla PC i konsol.

Jedną z największych zalet komputerów jest ich uniwersalność. Można z nich korzystać do pracy, grania, ale i zwykłego przeglądania internetu, słuchania muzyki oraz oglądania filmów i seriali. Oczywiście każdy z tych scenariuszy lepiej będzie się sprawdzać na nieco innym sprzęcie.

Genesis Neon 764 wyceniono na 199 złotych

To właśnie dlatego polska marka Genesis kolejny raz rozszerza swoją ofertę skierowaną do graczy. Tym razem mowa o niedrogim zestawie słuchawkowym, który wyposażono w podświetlenie RGB LED oraz wbudowaną kartę dźwiękową, zachwalaną przez producenta m.in. za sprawą wirtualnego dźwięku 7.1 i licznych profili EQ.

Genesis Neon 764 to przewodowe słuchawki dla graczy, które z pomocą USB typu A możemy podłączyć zarówno do PC, jak i konsol Sony PlayStation 4 i PlayStation 5. Zdecydowano się tutaj na konstrukcję wokółuszną, która bazuje na 50-milimetrowych przetwornikach i dołączonym mikrofonie dynamicznym.

Deklarowana przez producenta specyfikacja to pasmo do 20 do 20 kHz dla słuchawek przy dynamice do 112 dB oraz od 100 do 10 kHz i czułości -42 dB dla mikrofonu. Producent chwali się też rozbudowanym oprogramowaniem pozwalającym na wybór predefiniowanych lub stworzenie własnych profili.

Zarówno muszle, jak i pałąk wyłożone zostały miękkim materiałem. Oczywiście jak przystało na sprzęt dla graczy nie zabrakło tutaj RGB LED. Sterowanie nim odbywa się z poziomu kontrolera umieszczonego na przewodzie, który pozwala też na zmianę głośności, wyciszenie mikrofonu czy zmianę equalizera.

Słuchawki Genesis Neon 764 są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Sugerowana cena jest przystępna, bowiem ustalono ją na 199 złotych.

Zobacz: Chcesz tworzyć gry? W Polsce oznacza to nagie zabawy z szefem

Zobacz: Microsoft potwierdza. ARM do gier to niewypał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne