Microsoft potwierdza. ARM do gier to niewypał

Marzenia o podboju rynku laptopów przez urządzenia z procesorami Snapdragon Qualcomm X Elite i X Plus pękają jak bańka mydlana. To nie jest sprzęt dla graczy.

Qualcomm postanowił iść śladami Apple i przygotować układy SoC dla laptopów oparte o architekturę ARM. W porównaniu do procesorów AMD i Intela, mają one oferować lepszą energooszczędność, a tym samym dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Na rynek trafiły już pierwsze urządzenia jak seria Microsoft Surface.

Gry AAA na laptopach ARM? Mowa tylko o 30-40 FPS

Jednak wygląda na to, że laptopy z układami Snapdragon X Elite oraz Snapdragon X Plus nie będą nadawały się dla graczy. Podczas gdy Microsoft niedawno zapewnił, że aplikacje x86 stale poprawiają swoją wydajność na nowych komputerach opartych na architekturze ARM, to postępy w grach mogą rozczarowywać.

Osoby chcące grać na takich laptopach muszą albo korzystać z aplikacji natywnych dla ARM (a tych jest niewiele), albo korzystać emulatora Prism. Jednak jak na razie wspiera on tylko około 1000 gier, z wyłączeniem tytułów wyposażonych w zabezpieczenia przed cheaterami. Tym samym nie ma mowy o graniu w szalenie popularne tytuły sieciowe jak League of Legends, Fortnite czy Apex Legens.

Co prawda gracze mogą odpalić Baldur's Gate 3, Minecrafta (tylko wersja Bedrock), Cywilzacje V czy GTA V, ale liczba klatek na sekundę ledwie może być nazwana "grywalną" i w Full HD oscyluje w okolicach 30 - 40 FPS. Nie napawa to optymizmem, biorąc pod uwagę, że większość z tej listy to dość stare już produkcje.

Qualcomm planuje wydawać co miesiąc nowe sterowniki dla zintegrowanego układu graficznego, które będą zoptymalizowane dla najpopularniejszych tytułów na platformie Steam. Microsoft studzi jednak optymizm podkreślając wyraźnie, że komputery na ARM to obecnie narzędzia do pracy i internetu.

Źródło zdjęć: Dave2D

Źródło tekstu: TechSpot, oprac. własne