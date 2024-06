Microsoft podbija Polskę. Tak powinien wyglądać sprzęt z AI

Wygląda na to, że AI coraz mocniej wkracza do codziennego życia. W Polsce pojawiły się pierwsze laptopy i urządzenia 2w1 wyposażone w Copilot+.

Sztuczna inteligencja jest głośnym tematem w świecie nowych technologii, pod który podpiąć próbuje się obecnie każda firma. Jednak by miało to ręce i nogi potrzebna jest zarówno odpowiednia warstwa hardware, jak i software. A no to pozwolić może sobie niewielu. Jednym z wyjątków jest Microsoft.

Microsoft Surface z Copilot+ zaczyna się od 5399 złotych

Amerykanie poinformowali, że ich nowe urządzenia z serii Surface - a dokładniej Surface Laptop i Surface Pro - wyposażone w funkcję Copilot+ trafiły już do oficjalnej sprzedaży w Polsce. Pora więc rzucić okiem na ich specyfikację oraz ceny w największych polskich sklepach, a nie tylko na oficjalnej stronie producenta.

Surface Laptop obecny jest w wersji z dotykowym ekranem 13,8" (2304 x 1536 px) lub 15" (2496 x 1664 px), a napędzany może być przez 10-rdzeniowy układ Snapdragon X Plus lub 12-rdzeniowy Snapdragon X Elite. Dopełnia to 16 lub 32 GB pamięci RAM LPDDR5x i SSD PCie 4.0 x4 o pojemności 256 GB, 512 GB lub 1 TB.

Urządzenie ma wymiary 301 x 2020 x 17,5 milimetrów i masę 1,34 kg (wersja 13,8") lub 329 x 239 x 18,3 milimetrów i masę 1,66 kg. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11, oferuje szereg nowoczesnych złączy i jak dwa USB 4 typu C oraz Wi-Fi 7. Ceny w Polsce zaczynają się od 5399 złotych.

Surface Pro to bardziej kompaktowe rozwiązanie 2w1, które oferuje 13" matrycą OLED lub LCD. W obu przypadkach mowa o rozdzielczości 2880 x 1920 pikseli i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. W pierwszym modelu dostajemy 12-rdzeniowy układ Snapdragon X Elite, w drugim zaś 10-rdzeniowy Snapdragon X Plus.

Kwestia pamięci RAM oraz miejsca na dane wygląda identycznie - kolejno 16 lub 32 GB oraz SSD 256 GB, 512 GB lub 1 TB. Oczywiście ze względu na format zestaw złączy jest uboższy, ale nadal dostajemy dwa USB 4 typu C. Ceny w polskich sklepach również startują od 5399 złotych za najbardziej podstawową wersję.

Zobacz: MSI świętowało 20 lat laptopów. Wrocław pękał w szwach

Zobacz: G.SKILL świętuje. Padło aż 31 rekordów świata w podkręcaniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: oprac. własne