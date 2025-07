Znamy przyczyny katastrofy Dreamlinera w Indiach. Zaledwie 7 sekund

Katastrofa Air India AI-171: Nowe ustalenia Raportu Wstępnego

12 czerwca 2025 roku doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych ostatniej dekady – rozbicia się Boeinga 787 Dreamliner linii Air India tuż po starcie z lotniska w Ahmedabadzie. W wyniku wypadku śmierć poniosło 260 osób, w tym pasażerowie, załoga oraz osoby znajdujące się na ziemi. Opublikowany przez indyjskie Biuro Badania Wypadków Lotniczych (AAIB) raport wstępny rzuca światło na oficjalne przyczyny tej tragedii.

Kluczowy fragment raportu ujawnia, że zaledwie siedem sekund po starcie z lotniska w Ahmedabadzie doszło do odcięcia dopływu paliwa do obu silników Boeinga 787 Dreamliner. W kokpicie jeden z pilotów zapytał drugiego: „Dlaczego odciąłeś dopływ paliwa?”, na co usłyszał odpowiedź: „Nie zrobiłem tego”