Razer ma nową myszkę. To sprzęt dla prawdziwych wyjadaczy

Jesteś fanem dynamicznych gier online? Szukasz nowej, bezprzewodowej myszki? Nie lubisz RGB LED? W takim razie najnowszy model Razera jest właśnie dla Ciebie.

Firma Razer to niekwestionowany lider na rynku sprzętu dla graczy. Zarówno, gdy mowa o rozpoznawalności na całym świecie, jak i szerokiej ofercie gamingowych peryferiów i akcesoriów o topowej specyfikacji. Oczywiście po piętach drepcze im liczna konkurencja - Logitech, SteelSeries, Corsair i inni.

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed debiutuje w cenie 489 zł

To właśnie dlatego producent z zielonymi wężami w logo przygotował nową myszkę dla e-sportowców. Mowa o ergonomicznej, ultralekkiej konstrukcji, długim czasie pracy oraz wysokiej częstotliwości raportowania. Dodatkowo nowa konstrukcja to ponad 12% redukcja masy w stosunku do DeathAdder V3 Pro

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed to bezprzewodowa myszka o wymiarach 122,2 x 64,8 x 41,3 milimetrów i masie 55 gramów. Użytkownik ma do dyspozycji 8 programowalnych przycisków, które korzystają z przełączników optycznych Razera 3. generacji o żywotności do 90 milionów kliknięć. Brak tutaj RGB LED.

Autorski sensor Razer Focus X 26K oferuje rozdzielczość do 26 000 DPI, maksymalną prędkość do 500 IPS i przyśpieszenie do 40 G. Jest to też jedno z nielicznych rozwiązań z częstotliwością raportowania do 8000 Hz, co oznacza szalenie niskie opóźnienie wynoszące zaledwie 0,461 ms.

Wbudowany akumulator pozwala na do 100 godzin rozgrywki przy 1000 Hz lub do 20 godzin przy 8000 Hz. Myszkę ładuje się z wykorzystaniem dołączonego przewodu USB typu C i można z niej korzystać w trakcie.

Razer DeathAdder V3 HyperSpeed trafił już do pierwszych sklepów. Sugerowana cena w Polsce to 489 złotych, a więc znacznie taniej niż testowany przez nas niedawno Razer DeathAdder V3 Pro.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne