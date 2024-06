Nadciąga podwyżka cen procesorów, kart graficznych i smartfonów

Lider na rynku produkcji półprzewodników, z usług którego korzysta większość branży, szykuje się do podwyżek cen. Odbije się to na cenach gotowe sprzętu.

Ze względu na koszty związane z ekspansją zagraniczną i rosnącymi cenami energii elektrycznej, TSMC planuje podnieść ceny swoich zaawansowanych procesów produkcyjnych, aby sprostać tym wyzwaniom w obliczu silnego popytu. Według China Times, koszt litografii 3 nm może wzrosnąć o 5% do przyszłego roku.

Obecnie popyt na produkcje w 3 nm przewyższa podaż

Według TrendForce, TSMC wykorzystuje całe swoje mocne przerobowe w technologiach N5/N4 (klasy 5 nm i 4 nm) oraz N3 (klasy 3 nm). Są one używane do wytwarzania niemal wszystkich wiodących układów dla AI, HPC, komputerów osobistych i smartfonów. Oczekuje się, że duży popyt utrzyma się do 2025 roku.

Ilość firm chętnych na litografię TSMC N3 jest ogromna, ale większość produkcji aż do 2026 roku została już zarezerwowana przez Apple, NVIDIĘ oraz Intela. Zgodnie z prawem popytu i podaży, TSMC planuje podnieść ceny o 5% dla litografii 3 nm oraz o 10 do 20% w przypadku 3DFabric (usługa zaawansowanego pakowania).

Tajwańczycy są aktualnie głównym dostawcą procesu produkcji klasy 3 nm na rynku odlewniczym. Tym samym mogą pozwolić sobie na dyktowanie cen. Podobno chodzi nie tylko o większy zysk TSMC, a "odsianie" klientów i umożliwienie dostępu do procesu również innym, mniejszym firmom.

Oczywiście nie każda z firm przejmie się podwyżkami cen TSMC. Przykładowo jest mało prawdopodobne, że NVIDIA nie odbije sobie tego na klientach. W końcu zarówno akceleratory AI, jak i konsumenckie karty graficznych Zielonych zostawiają konkurencję daleko w tyle. Tym samym trzeba się przygotować na drogie procesory i karty graficzne, chociaż najbardziej zaboli to konsumentów biznesowych od dużych zamówień.

Zobacz: Amazon z nową usługą w Polsce. Będzie hit?

Zobacz: Razer ma nową myszkę. To sprzęt dla prawdziwych wyjadaczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TSMC, Shutterstock / godongphoto

Źródło tekstu: China Times, Tom's Hardware, oprac. własne