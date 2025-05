Sprawdzamy baterię w Galaxy S25 Edge. Szału nie ma, ale tragedii również

Samsung Galaxy S25 Edge: wynik w kontekście małej baterii

Samsung Galaxy S25 Edge został wyposażony w stosunkowo niewielki akumulator o pojemności 3900 mAh . W naszym teście pozwoliło mu to uzyskać wynik na poziomie 831 minut . To niemal 14 godzin ciągłego oglądania filmów.

A jak to wypada w porównaniu z innymi w miarę nowymi flagowcami? Uzyskany wynik plasuje najnowszy produkt Samsunga w dolnej części zestawienia . Nabiera on jednak nieco innego znaczenia, gdy uwzględnimy pojemność ogniwa i porównamy go z niektórymi konkurentami. Co ciekawe, Google Pixel 9 Pro XL ( nasz test ) z baterią 5060 mAh odnotował czas krótszy , a Google Pixel 9 (4700 mAh, nasz test ) uzyskał rezultat identyczny . To podkreśla, że kluczowa jest optymalizacja systemu i komponentów , nie tylko sama wielkość baterii.

Kompaktowość a codzienne użytkowanie

Samsung Galaxy S25 Edge to telefon o niewątpliwym uroku estetycznym. Jego czas pracy na baterii, choć daleki od czołówki, w przeliczeniu na efektywność (biorąc pod uwagę pojemność) nie plasuje go na szarym końcu, zwłaszcza w porównaniu do niektórych rywali z większymi ogniwami. Jest to jednak propozycja przede wszystkim dla tych, którzy wyżej cenią design i poręczność niż absolutną pewność energetyczną na cały dzień intensywnej pracy. Użytkownicy o większych wymaganiach co do baterii powinni raczej rozważyć modele z pojemniejszymi akumulatorami.