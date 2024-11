Samsung Galaxy S24 FE – testujemy flagowy smartfon dla fanów… Exynosa

Samsung zakończył 2024 rok w świecie swoich flagowych smartfonów między innymi ostatnim urządzeniem z serii Galaxy S24, tym razem w wersji Fan Edition. Sprawdziłem, co Samsung Galaxy S24 FE ma do zaoferowania swoim użytkownikom.

Do testów tym razem otrzymałem Samsunga Galaxy S24 FE w dosyć oryginalnym, miętowym kolorze (Mint). Urządzenie mocno przypomina swoich starszych braci z serii Galaxy S24, a także wiele innych smartfonów koreańskiego producenta, które trafiły na rynek w ostatnich dwóch latach.

Podobnie jak modele Galaxy S24 i Galaxy S24+, Galaxy S24 FE jest napędzany Exynosem (tu w wersji 2400e). Jak to wpływa na osiągi tego urządzenia? Tego i innych rzeczy dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

wrzesień 2024 213 g, 8 mm grubości 8 GB RAM 512 GB, (opcje: 128 GB, 256 GB) - 50 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix + 10 Mpix 6.7" - Dynamic AMOLED (1080 x 2340 px, 385 ppi) Exynos 2400e, 3,11 GHz Android v.14.0 4700 mAh, USB-C

W pudełku telefon i kabel

Moda na niedodawanie ładowarki do smartfonów to już niemal norma, dlatego nie znajdziemy tego akcesorium również w pudełku z „Galaktyką dla fanów”. Znajdziemy tu jedynie przewód USB-C, metalową igłę do wysuwania tacki na karty nanoSIM, a także trochę „makulatury”. No i sam smartfon, ubrany w lśniące metalowo-szklane „szaty”.



Znany wygląd bez ekstrawagancji

Wygląd nowych smartfonów Samsunga można lubić lub nie. Ja należę do tej pierwszej grupy. Model Galaxy S24 FE wygląda tak samo, jak jego poprzednik czy inne modele koreańskiego producenta. Na zewnątrz to połączenie dwóch tafli szkła (Gorilla Glass Victus+ z przodu i Gorilla Glass 5 z tyłu) oraz rozdzielających je aluminiowej ramki. Ta jest płaska i matowa, dzięki czemu się nie brudzi tak łatwo, jak błyszczące szkło z obu stron urządzenia. Z tylnego panelu wystają trzy okrągłe „wyspy” z obiektywami aparatów. One również mają metalowe ramki.

Metalowa ramka smartfonu ma z tyłu lekko zaokrąglone krawędzie. Dzięki temu smartfon dobrze leży w dłoni i się w nią nie wrzyna.

Sprawna biometria to podstawa

Zaprezentowane w styczniu 2024 roku smartfony z serii Galaxy S24 zostały wyposażone w ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, umieszczony pod dolną powierzchnią ekranu. W Fan Edition Samsung zastosował sensor optyczny, który jednak działa bardzo sprawnie. Podczas testów, przyłożony do niego palec był zawsze prawidłowo rozpoznawany, a odblokowanie telefonu następowało błyskawicznie. Z podobną sprawnością działała funkcja rozpoznawania twarzy, o ile warunki na to pozwoliły (odpowiednie oświetlenie).

Ekran czytelny w każdych warunkach

Samsung Galaxy S24 FE został wyposażony w duży wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X. Obraz na nim jest zawsze ostry, a poszarpane krawędzie nie rzucają się w oczy. W komplecie jest też odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz czy obsługa HDR10+.

Maksymalna jasność ekranu, którą udało mi się zmierzyć, wyniosła 424 nity dla regulacji ręcznej oraz 1169 nitów dla regulacji automatycznej. W połączeniu z doskonałym kontrastem przekłada się to na dobrą czytelność nawet w słoneczny dzień.

Świetnie prezentują się również kolory na ekranie. Wyglądają one tak samo dobrze pod każdym kątem, a o ich wysokiej jakości świadczą również wyniki pomiarów kolorymetrycznych (patrz tabela poniżej).

Tryb ekranu Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Żywy 6426 K 99,8% sRGB

93,85,8% AdobeRGB

87,9% DCI P3 133,6% sRGB

92,0% AdobeRGB

94,6% DCI P3 0,11 (0,97) Naturalny 6488 K 99,7% sRGB

77,0% AdobeRGB

81,8% DCI P3 116,2% sRGB

80,1% AdobeRGB

82,3% DCI P3 0,14 (0,93)





Głośniki stereo z dobrym dźwiękiem

Samsung Galaxy S24 FE używa dwóch głośników do odtwarzania multimediów, przy czym ten na górze (głośnik słuchawki) odpowiada przede wszystkim za wyższe tony, a dolny głośnik za niższe. Razem grają bardzo dobrze i donośnie. Maksimum głośności zmierzone w odległości 60 cm od głośników sięgnęło 95,7 dB. Brakuje tylko głębszych basów, które uzyskamy, podłączając do telefonu na przykład w miarę dobre słuchawki.



Testowane urządzenie obsługuje takie kodeki dźwięku Bluetooth, jak SBC, AAC, aptX, LDAC oraz SSC. To, który z nich zostanie wykorzystany, zależy od słuchawek, które podłączymy do smartfonu. Na przykład, gdy podłączyłem produkt firmy Sony, mogłem skorzystać z SBC, AAC i LDAC.

Android 14, One UI oraz Galaxy AI

Flagowiec firmy Samsung dla fanów podczas testów pracował pod kontrolą systemu Android 14 z interfejsem One UI 6.1. To bardzo dobrze znane wszystkim użytkownikom produktów Koreańczyków oprogramowanie, charakteryzujące się świetnym wyglądem oraz wysoką funkcjonalnością. W najnowszej odsłonie znajdziemy pokaźny zasób funkcji wspieranych sztuczną inteligencją, których zadaniem jest jeszcze lepsze wykorzystanie mocy drzemiących w „Galaktyce”.

Do dyspozycji mamy takie rozwiązania, jak:

Asystent połączeń – tłumaczy w czasie rzeczywistym rozmowy podczas połączeń głosowych,

– tłumaczy w czasie rzeczywistym rozmowy podczas połączeń głosowych, Asystent czatu – tłumaczy wiadomości w wybranych aplikacjach do czatowania i przesyłania wiadomości tekstowych, redaguje tekst oraz zmienia styl pisania,

– tłumaczy wiadomości w wybranych aplikacjach do czatowania i przesyłania wiadomości tekstowych, redaguje tekst oraz zmienia styl pisania, Tłumacz – tłumaczy rozmowy prowadzone na żywo,

– tłumaczy rozmowy prowadzone na żywo, Asystent notatek – formatuje i streszcza notatki, sprawdza ich pisownię, tłumaczy je oraz ozdabia grafikami generowanymi przez AI,

– formatuje i streszcza notatki, sprawdza ich pisownię, tłumaczy je oraz ozdabia grafikami generowanymi przez AI, Asystent transkrypcji – przekształca nagrania w transkrypcje tekstowe i podsumowania, które można przeglądać i tłumaczyć,

– przekształca nagrania w transkrypcje tekstowe i podsumowania, które można przeglądać i tłumaczyć, Asystent przeglądania – tłumaczy i streszcza strony WWW,

– tłumaczy i streszcza strony WWW, Asystent zdjęć – przekształca portrety przy użyciu różnych stylów, pozwala też zmieniać obrazy, przesuwając lub usuwając osoby oraz inne obiekty,

– przekształca portrety przy użyciu różnych stylów, pozwala też zmieniać obrazy, przesuwając lub usuwając osoby oraz inne obiekty, Asystent rysowania – przekształca proste rysunki w obrazy,

– przekształca proste rysunki w obrazy, Tapeta otoczenie zdjęcia – zmienia zdjęcie w zależności od czasu i pogody.

Czy te funkcje są przydatne? Być może. Czy z nich korzystam? Nie, chociaż mam je na używanym na co dzień Samsungu Galaxy S24 Ultra.



Do komunikacji jest wszystko, co trzeba

Samsung Galaxy S24 FE potrafi w szybki sposób łączyć się ze światem, oferując użytkownikom takie standardy, jak 5G czy Wi-Fi 6E. Z żadnym z nich podczas testów nie miałem problemów, podobnie jak z Bluetooth czy NFC. Do dyspozycji są tu dwa sloty na karty nanoSIM oraz rozwiązanie eSIM.

Z mojego punktu widzenia, ważna jest możliwość bezproblemowego skorzystania z technologii WiFi Calling, działa również VoLTE. Obu używałem z kartą SIM sieci Orange. Przekłada się to na bardzo dobrą jakość połączeń głosowych i nabiera coraz większego znaczenia z powodu sukcesywnego wyłączania pomarańczowej sieci 3G. T-Mobile proces wyłączania 3G skończył już jakiś czas temu.

Trzy aparaty z tyłu, jeden z przodu

Jak to zwykle bywa ostatnio u Samsunga, fanowski flagowiec ma z tyłu trzy aparaty fotograficzne o rozdzielczości – odpowiednio 50 Mpix (główny), 12 Mpix (ultraszerokokątny) oraz 8 Mpix (teleobiektyw). Ten pierwszy, a także ostatni, ma autofocus oraz optyczną stabilizację obrazu. Z przodu z kolei jest 10-megapikselowy aparat do selfie.

Do zarządzania tym fotograficznym „arsenałem” służy aplikacja Aparat. To rozbudowane, ale jednocześnie proste w obsłudze narzędzie (szczególnie dla fanów produktów Samsunga), które ma wszystko to, co jest potrzebne do zrobienia dobrych jakościowo zdjęć oraz nagrania atrakcyjnych klipów wideo.

Solidna jakość zdjęć i filmów

Aparaty zamontowane w testowanym smartfonie radzą sobie całkiem nieźle robieniem zdjęć i nagrywaniem filmów. Na ogół są one ostre, szczegółowe i ładne kolorystycznie. Przykłady poniżej.

Zdjęcia dzienne:

Zdjęcia 50 Mpix:

Zdjęcia nocne:

Zdjęcia selfie:

Filmy:

Do Snapdragona trochę brakuje

Pod maską Samsunga Galaxy S24 FE pracuje Exynos 2400e, wspierany przez 8 GB RAM-u, z możliwością rozszerzenia o 2, 4, 6 lub 8 GB pamięci wirtualnej (RAM Plus)). W benchmarkach smartfon ten wypada podobnie jak napędzany Exynosem 2400 Samsung Galaxy S24, ale do modelu Galaxy S24 Ultra ze Snapdragonem 8 Gen 3 sporo brakuje.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Apple iPhone 16 Pro Max 1860174 3306 8079 - Asus ROG Phone 8 Pro 2167000 2309 7314 3296 ASUS Zenfone 10 1597632 2037 5625 2108 Google Pixel 9 1041167 1729 4459 771 Google Pixel 9 Pro XL 1304963 1987 4903 769 Honor Magic6 Pro 2018784 2176 6747 3124 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Huawei Pura 70 Ultra 988023 1420 4309 128,7 Nubia Redmagic 9 Pro 2152931 2271 7190 3152 Nubia Z60 Ultra 1978425 2191 6881 3051 OnePlus 12 1999690 2192 6648 3138 OnePlus Open 1541410 1982 5280 2051 Realme GT 6 1539284 1954 5039 187 Samsung Galaxy S23 FE 1158642 1613 4030 115 Samsung Galaxy S24 1585840 1911 5968 181 Samsung Galaxy S24 FE 1658371 2119 6644 589 Samsung Galaxy S24 Ultra 1950701 2310 7201 3193 Samsung Galaxy Z Fold6 1776772 2259 6623 3243 Sony Xperia 1 VI 1621033 2175 6559 3125 Xiaomi 14 2024302 2143 6909 3179

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) Apple iPhone 16 Pro Max 4761 65,30% 4541 7419 42,9 Asus ROG Phone 8 Pro 5242 92,70% 6035 9488 63,5 ASUS Zenfone 10 Maxed out 45,80% 3978 7703 46,8 Google Pixel 9 2570 76,80% 2835 5115 42 Google Pixel 9 Pro XL 2619 74,60% 2841 5072 54,1 Honor Magic6 Pro 5183 48,50% 5981 9614 51 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Huawei Pura 70 Ultra 1577 76,50% 1933 3318 49,6 Nubia Redmagic 9 Pro 5238 98,40% 6018 9562 43 Nubia Z60 Ultra 5097 71,60% 6027 9494 54 OnePlus 12 4931 55,80% 5638 8910 48 OnePlus Open 3707 66,40% 4440 6477 49,5 Realme GT 6 3095 52,30% 3440 6090 45 Samsung Galaxy S23 FE 2380 66,00% 2514 4962 45,2 Samsung Galaxy S24 4331 7999 44,8 Samsung Galaxy S24 FE 4150 58,40% 5057 8013 47,9 Samsung Galaxy S24 Ultra 5073 57,40% 5762 9436 47,8 Samsung Galaxy Z Fold6 5054 81,30% 5863 8529 47,3 Sony Xperia 1 VI 4846 51,00% 5424 8312 46,5 Xiaomi 14 5032 75,30% 5560 8903 51,5



Nie zmienia to faktu, że wszystko na pokładzie testowanego urządzenia pracuje płynnie i bez zacinania się. W kwestii kultury pracy warto dodać, że obudowa Galaxy S24 FE rozgrzała się przy testach wydajnościowych maksymalnie do 47,9°C, a spadek wydajności w wyniku throttlingu sięgnął niemal 42%.

W moje ręce trafił smartfon wyposażony w 128 GB pamięci masowej. Jeśli to za mało, jest jeszcze wariant z 256 GB przestrzeni na dane. W żadnym przypadku nie można tego rozszerzyć za pomocą kart pamięci, bo flagowce Samsunga nie mają slotu na microSD.



Samsung Galaxy S24 FE jest zasilany akumulatorem o pojemności 4700 mAh. To o 200 mAh więcej niż w modelu Galaxy S23 FE. Energii zgromadzonej w baterii powinno wystarczyć na niemal 14,5 godziny oglądania filmów – przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów. Przy normalnym korzystaniu ze smartfonu, powinno to spokojnie wystarczyć na cały dzień lub nawet dwa. Czas ten można oczywiście jeszcze bardziej wydłużyć, ale trzeba przestać aktywnie korzystać z urządzenia.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Apple iPhone 16 Pro Max 4685 6,9" 1320 x 2868 120 1078 Google Pixel 9 4700 6,3" 1080 x 2424 120 832 Google Pixel 9 Pro XL 5060 6,8" 1008 x 2244 120 769 Honor Magic6 Pro 5600 6,8" 1280 x 2800 120 1345 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Nubia Z60 Ultra 6000 6,8" 2480 x 1116 120 1018 Realme GT 6 5500 6,78" 1264 x 2780 120 1004 Samsung Galaxy S24 FE 4700 6,7" 1080 x 2340 120 851 Samsung Galaxy Z Flip6 4000 6,7" 2640 x 1080 120 773 Samsung Galaxy Z Fold6 4400 7,6" 1856 x 2160 120 821 Sony Xperia 1 VI 5000 6,5" 1080 x 2340 120 1090 Xiaomi 14 4610 6,36" 1200 x 2670 120 934





W zestawie ze smartfonem nie ma ładowarki. Gdy użyłem własnej ładowarki marki Samsung o mocy 25 W (to maksimum dla Galaxy S24 FE), czas ładowania akumulatora od 0 do 100% wyniósł nieco prawie 75 minut. Po pierwszych 30 minutach wskaźnik naładowania baterii pokazał 56%.

Testowany smartfon obsługuje również ładowanie bezprzewodowe, co dla mnie jest dużą zaletą.

Flagowiec z kompromisami

Samsung Galaxy S24 FE to smartfon, który wpisuje się w stylistykę koreańskiego producenta, oferując solidne wykonanie i atrakcyjny wygląd. Szkło Gorilla Glass Victus+ z przodu i Gorilla Glass 5 z tyłu, połączone metalową ramką, zapewniają elegancki i wytrzymały design.

Niestety, sercem urządzenia jest Exynos 2400e, a nie Snapdragon, co może rozczarować dla niektórych użytkowników. Mimo to, wydajność smartfonu jest w pełni zadowalająca, a interfejs One UI 6.1 z funkcjami AI działa płynnie i oferuje wiele przydatnych opcji.

Duży wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X zapewnia świetną jakość obrazu, a głośniki stereo grają donośnie i czysto. Aparaty fotograficzne robią dobre zdjęcia i nagrywają filmy w wysokiej rozdzielczości, choć nie dorównują topowej konkurencji.

Czas pracy na baterii jest zadowalający, a ładowanie bezprzewodowe to miły dodatek. Szkoda, że w zestawie brakuje ładowarki. Ale to już norma, do której musimy się przyzwyczaić.

W chwili pisania tych słów, Samsung sprzedaje swojego najnowszego flagowca dla fanów za 2769 zł. To przyzwoita cena za ten sprzęt.

Ocena końcowa: 8/10



Wady:

Błyszcząca obudowa łatwo się brudzi,

Wygląd, choć atrakcyjny, ciągle jest taki sam,

Exynos 2400e zamiast Snapdragona,

Spadek wydajności pod dużym obciążeniem.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd, wysoka jakość wykonania i użytych materiałów,

Odporność na pył i wodę, zgodnie z normą IP68,

Doskonały wyświetlacz,

Wysoka jakość dźwięku z głośników stereo,

Funkcjonalny interfejs One UI 6.1 z inteligentnymi dodatkami,

Komplet obsługiwanych nowoczesnych standardów łączności,

Wysoka wydajność i niezła kultura pracy,

Wszechstronny zestaw aparatów fotograficznych,

Bardzo dobra jakość zdjęć i filmów,

Dobry czas pracy na baterii, ładowanie bezprzewodowy,

Galeria zdjęć telefonu

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl