Gdzie jest burza? Czy będzie silny wiatr? Złoto z Google Play #90

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. W ostatnim tygodniu maja odpowiadamy na nurtujące pytania. Gdzie jest burza? Czy będzie wiało? Jakie są szanse na deszcz?

Miało być lato, a co kilka dni dostajemy ostrzeżenia RCB o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. Jak nie burza, to wiatr. Jak nie wiatr, to ulewa. Dlatego na koniec maja proponuję aplikacje pogodowe. Dzięki nim dowiesz się, czy warto zaplanować wycieczkę rowerową, czy znów trzeba znów znosić wszystkie doniczki z balkonu do mieszkania. Ponadto w tych aplikacjach znajdziesz sporo informacji dodatkowych jak pylenie i jakość powietrza.

Monitor Burz – I już wiesz, czy burza idzie w Twoją stronę

Cena: 0 zł z reklamami, 13,99 zł bez reklam. Pobierz z Google Play

Gdzie jest burza? To pytanie zadają sobie setki osób, gdy dostają kolejne ostrzeżenie RCB. Aplikacja Monitor Burz precyzyjnie i szybko odpowie na to pytanie. Aplikacja pobiera informacje z sieci monitorowania wyładowań atmosferycznych, dzięki czemu niemal w czasie rzeczywistym możesz obserwować, dokąd zmierza burza. Ponadto są tu informacje o opadach i zdjęcia satelitarne chmur, wykonane w paśmie widzialnym i w podczerwieni. Członkowie społeczności umieszczają tu też zdjęcia zjawisk pogodowych, można więc zobaczyć, jaki grad spadł na drugim końcu kraju. Najważniejsze są tu moim zdaniem powiadomienia – możesz natychmiast dostać informację o zbliżającej się burzy i wyładowaniach w pobliżu.

Darmowa aplikacja wyświetla niewielkie reklamy. Można się ich pozbyć jednorazowym zakupem.

Meteo ICM – Najlepsza prognoza w Polsce

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Symulacja pogody prowadzona przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy UW to majstersztyk. Od lat ma opinię najlepiej sprawdzającej się prognozy w kraju. Prognozę numeryczną dla wybranego położenia możesz sprawdzić w aplikacji Meteo ICM. To proste narzędzie pokazuje prognozę prosto z Uniwersytetu Warszawskiego w formie znacznie bardziej przystępnej niż meteogramy (grafiki ze złożonymi wykresami) generowane przez model numeryczny. To znacznie wygodniejsze niż myszkowanie po stronie ICM w przeglądarce mobilnej. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz też obejrzeć tradycyjny meteogram, mapy i przeczytać komentarz synoptyka, a także włączyć powiadomienia o poważniejszych zmianach pogody.

Nie brakuje tu wybierania najbliższego kwadratu na podstawie wskazań GPS – model UM dzieli mapę na kwadraty o boku 4 km. Możesz też wyszukać lokalizację ręcznie i sprawdzić prognozę w odległym miejscu. Prognoza sięga 60-72 godziny w przód.

3D Earth – Zobacz wiatr i opady w 3D

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

3D Earth to niezwykle atrakcyjna wizualnie mapa pogodowa. Kula ziemska jest renderowana tak, jakbyśmy oglądali ją z kosmosu, przy czym brane pd uwagę są także sztuczne światła na powierzchni naszej planety. Są tu także szczegółowe wykresy pogodowe dla 150 tysięcy miejsc na Ziemi. Dane obejmują także widoczność na drogach, indeks UV, jakość powietrza, stan warstwy ozonowej i warunki geomagnetyczne.

3D Earth to nie tylko pogodynka. Jest tu oczywiście autorska prognoza pogody, bazująca na danych z różnych źródeł. Dodatkowo można korzystać z zegara ze strefami czasowymi i powiadomień z ostrzeżeniami. Zestaw zwieńczają widżety na ekran główny telefonu. Pełnię dostępnych funkcji zapewnia opcjonalny abonament lub jednorazowy zakup. Aplikacja niestety nie należy do tanich.

Weather Radar App – Mapy pogodowe aktualizowane na żywo

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Informacje o pogodzie czasami trudno sobie wyobrazić. Tu z pomocą przychodzi aplikacja Weather Radar App. Znajdują się tu wizualizacje z wybranymi danymi pogodowymi, naniesione na mapę. Możesz więc zobaczyć, jak układają się fronty atmosferyczne, gdzie formują się silne wiatry i gdzie mogą powstać burze, jak zmienia się temperatura w ciągu dnia i jak wygląda zachmurzenie na każdym kontynencie. Informacje te są aktualizowane bardzo często na podstawie faktycznych danych pomiarowych, możesz więc z czystym sumieniem zawierzyć bieżącym wskazaniom.

W aplikacji Weather Radar App znajdują się także prognozy pogody oraz symulacje na kilka godzin w przód. Są tu też prognozy na najbliższe godziny – także w postaci animacji – i najbliższe dni, prezentowane w bardziej tradycyjny sposób. Nie zabrakło widżetów na ekran główny. Aplikacja wyświetla niewielkie reklamy, które nie przeszkadzają w korzystaniu z niej.

Weawow – Dopasuj widżet do swoich upodobań

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Na koniec proponuję aplikację Weawow, która wyróżnia się ogromnym wyborem widżetów. Można nie tylko wybrać rozmiar, ale i dopasować różne elementy każdego z nich: tekst, piktogramy pogody, jednostki, widoczność zdjęcia w tle i tak dalej. Widżet będzie widoczny nie tylko na ekranie głównym. Można też dodać pogodynkę do ekranu blokady i do obszaru powiadomień.

Poza tym Weaow jest aplikacją dość standardową. Zbiera informacje z różnych źródeł i prezentuje je na czytelnych wykresach. Można tu zobaczyć także szczegółową prognozę na najbliższe dni, a zdjęcie w tle zostanie dopasowane do spodziewanych warunków. Poza informacjami pogodowymi można tu znaleźć także godzinę wschodu i zachodu Słońca i dane o jakości powietrza.

