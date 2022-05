Twoje rośliny Ci podziękują. Przydatne aplikacje z Google Play #88

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielę się znaleziskami i nowościami z Google Play, które uznam za wartościowe i użyteczne. Zbliża się sezon ogórkowy – to znaczy na sianie ogórków – więc w tym tygodniu proponuję aplikacje dla hodujących rośliny.

W dzisiejszym zestawieniu znajdują się apki przeznaczone zarówno dla osób dysponujących kawałkiem ziemi, rozstawiających skrzynki wokół balkonu, jak i kolekcjonujących malutkie sukulenty na parapecie.

Zielone pogotowie – Twój ogródek bez problemów

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Zielone Pogotowie to aplikacja stworzona przez polskiego ogrodnika, pana Grzegorza, który zrobił karierę w internecie dzięki trafnym poradom i wiedzy. Pomaga mu jego córka Michalina, architekt krajobrazu. Razem tworzą filmy, artykuły i podcasty, które pomagają zwykłym ludziom dbać o rośliny – od kwiatów na parapecie po drzewa owocowe. Z poradnika dowiesz się wszystkiego o sianiu, rozsadzaniu, nawożeniu, przycinaniu, szczepieniu, rozmnażaniu i zbiorach. Materiały są osadzone w czasie, więc zawsze będziesz na bieżąco z pracami, które warto wykonać w ogrodzie i na balkonie. Jest tu oczywiście również dużo materiałów, stanowiących pogotowie dla roślin – opisy chorób i szkodników, sposoby prewencji i radzenia sobie z problemami już występującymi. Materiały, które mogą Ci się przydać, możesz dodać do swojego ogrodu i zawsze mieć je pod ręką.

Abonament daje dostęp między innymi do bazarku, ogrodniczej prognozy pogody i szczegółowych planów uprawy poszczególnych roślin. Warto też zaglądać do działu z inspiracjami, gdzie użytkownicy aplikacji dzielą się swoimi pomysłami, osiągnięciami i zadają pytania.

Planter – Zaplanuj grządki i zbieraj plony

Cena: 0 zł, reklamy, opcjonalny zakup. Pobierz za darmo z Google Play

Jedne rośliny się lubią i doskonale urosną na jednej grządce, inne będą konkurować o zasoby i nie rozwiną pełnego potencjału. Informacje o tym znajdziesz w aplikacji Planter. To bardzo proste narzędzie do planowania układu grządek w taki sposób, by zebrać jak najlepsze plony. W aplikacji znajdują się informacje o niemal setce roślin jadalnych, drzew i krzewów owocowych, ale możesz też przygotować własny szablon. Na podstawie lokalizacji aplikacja dopasuje termin początku i końca przymrozków w Twoim regionie i podpowie Ci, kiedy trzeba zabrać się za sianie, kiedy za przesadzanie, a kiedy można zebrać plony.

Aplikację w pełnej wersji można kupić jako abonament lub jednorazowy zakup. Pełna wersja daje dostęp to nielimitowanych grządek, notatek, aplikacji webowej oraz kalendarza upraw. Warto mieć pod ręką słownik, bo apka nie ma języka polskiego.

Plantnote – Już nigdy nie zapomnisz podlać swoich roślin

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Plantnote to aplikacja dla osób, które wiedzą, jak dbać o swoje rośliny (w założeniu doniczkowe, choć nie tylko), ale mają problem ze spamiętaniem wszystkich zabiegów i harmonogramów. To prosty dziennik, gdzie możesz spisać wszystkie swoje roślinki, ustalić harmonogram podlewania, gdzie powinny stać i… otrzymywać powiadomienia, gdy przyjdzie pora, by coś zrobić.

Możesz też zapisywać tu własne zdjęcia i notatki, by lepiej śledzić rozwój swoich zielonych podopiecznych. Wszystkie informacje zostaną czytelnie zaprezentowane w widoku kalendarza.

PictureThis – Nie wiesz, jak dbać o roślinkę? SI Ci pomoże

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Nie wiesz, co masz na parapecie, a na doniczce widnieje tylko kod kreskowy z podpisem „roślina sukulent 8 cm”? Mam to samo. To znaczy – miałam, bo aplikacja PictureThis rozwiązała moje problemy. W tej aplikacji sztuczna inteligencja rozpoznaje rośliny na podstawie zdjęć i podaje informacje o nich. Wiem więc, gdzie ją postawić, jak podlewać, jak rozmnożyć i tak dalej. Możesz też włączyć tu przypomnienia o podlewaniu i innych zabiegach pielęgnacyjnych. Ponadto jest tu baza chorób roślin, ale z nią mam już gorsze doświadczenia.

Przy tym warto zaznaczyć, że nadaje się nie tylko do roślin doniczkowych – z jej pomocą sprawdzisz także, czy nieznana Ci roślina w ogródku jest chwastem i jak się jej pozbyć. Aplikacja wymaga połączenia z internetem, co nie jest zaskoczeniem – korzysta z ogromnej bazy danych o roślinach.

Home Design 3D Outdoor/Garden – Zaprojektuj ogród, działkę lub trawnik

Cena: 0 zł za demo bez możliwości zapisu. Pobierz za darmo z Google Play

Home Design 3D Outdoor/Garden to aplikacja z dobrej serii, przeznaczonej do projektowania przestrzeni. Ta akurat skupia się na otoczeniu domu, a więc ogrodach, trawnikach, działkach i tak dalej. Można w niej projektować w widoku 2D i 3D, po prostu przeciągając modele z biblioteki na wybrane miejsce. W zasobniku darmowej wersji znajdziesz kilka podstawowych modeli roślin i mebli ogrodowych, więcej znajduje się w wersji płatnej.

Prezentuję tu wersję demo narzędzia, pozbawioną możliwości zapisu. Jeśli chcesz poważnie zająć się projektowaniem przestrzeni, rozważ kupienie pełnej wersji za 22 złote i zdobycie tabletu.

