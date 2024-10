Polskie radio zrobiło wielką aferę. Teraz rezygnuje z eksperymentu

Radio Kraków – regionalna rozgłośnia Polskiego Radia rezygnuje z kontrowersyjnego eksperymentu, który dopiero co ogłosiła. W opublikowanym dziś oświadczeniu stacja tłumaczy się z podejmowanych decyzji. Wciąż brak jednej ważnej kwestii.

Mała stacja OFF Radio Kraków od tygodnia była na ustach nie tylko wielu Polaków, ale i ludzi spoza naszego kraju. Głośny temat wprowadzenia spikerów, wykreowanych przez sztuczną inteligencję, pojawił się nie tylko w rodzimych, ale i zagranicznych mediach takich jak ABC News czy Associated Press. Teraz, niespełna tydzień po starcie nowej formuły władze spółki deklarują, że to koniec eksperymenty, a oficjalnym powodem jego zakończenia jest zebranie wszystkich, niezbędnych danych. Co to oznacza dla przyszłości stacji?

Eksperyment zakończony sukcesem?

Eksperyment w OFF Radiu Kraków, o którego powodach wprowadzenia pisaliśmy kilka dni temu, miał potrwać maksymalnie trzy miesiące. Został jednak zakończony po niecałym tygodniu. Jak wskazują władze, po zebraniu wielu obserwacji, opinii i wniosków zakończono z audycjami tworzonymi przez dziennikarzy z udziałem sztucznej inteligencji i powrócono do formuły programu głównie muzycznego, nadawanego nadal online oraz w systemie DAB+.

W oświadczeniu nie ma informacji czy to oznacza, że do pracy zostali przywróceni współpracownicy, którzy do niedawna tworzyli jeszcze programy na antenie. Pytanie w tej sprawie skierowaliśmy już do rozgłośni – gdy tylko pojawi się odpowiedź, artykuł ten zostanie o nią uzupełniony. W tej sprawie staraliśmy się też kontaktować ze zwolnionymi współpracownikami z prośbą o komentarz, ale do publikacji tego materiału nie udało nam się jeszcze z nimi porozmawiać.

Władze radia wskazują, że zaskoczył je poziom emocji, jaki towarzyszył temu eksperymentowi. Twierdzą, że przypisywano im nieistniejące intencje i działania oraz formułowano ostre sądy na podstawie fałszywych doniesień. Dodają przy tym, że ich zdaniem od początku eksperymentu dbano o transparentność, czytelne oznaczanie treści generowanych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji i wyraźnie komunikowano, że nie zamierzano zastępować ludzi maszyną.

Oświadczenie Radia Kraków

Pełna treść oświadczenia rozgłośni dostępna jest poniżej:

“Od początku ten projekt był pomyślany jako głos w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji. Misją radia publicznego jest uważna obserwacja zmieniającej się rzeczywistości, stawianie pytań, prowokowanie dyskusji o cywilizacyjnych wyzwaniach. Taki cel miał radiowy eksperyment, który był częścią debaty pod hasłem „Sztuczna inteligencja. Co nam daje, co nam zabiera”. I to się udało.

Zakładaliśmy, że ten projekt potrwa maksymalnie trzy miesiące. Jednak już po tygodniu zebraliśmy tak wiele obserwacji, opinii, wniosków, że uznaliśmy, iż jego kontynuacja jest bezcelowa. W OFF Radio Kraków kończymy z audycjami tworzonymi przez dziennikarzy z udziałem sztucznej inteligencji, wracamy do formuły programu głównie muzycznego, nadawanego nadal online oraz w systemie DAB+.

Skala zainteresowania projektem w niszowym, internetowo-cyfrowym programie poza główną anteną rozgłośni regionalnej, zaskoczyła nas. Pokazała, jak wiele obszarów jest nieuregulowanych – ochrona wizerunku, identyfikacja treści tworzonych przy wsparciu AI, prawa autorskie. Zaskoczył nas także poziom emocji, jaki towarzyszył temu eksperymentowi, przypisywanie nam nieistniejących intencji i działań, ostre sądy formułowane na podstawie fałszywych doniesień.

Od początku dbaliśmy o transparentność, czytelne oznaczanie treści generowanych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji i wyraźnie komunikowaliśmy, że nie zamierzamy zastępować ludzi maszyną, a mimo tego doświadczyliśmy, jak działają mechanizmy postprawdy, jak fakty tracą na znaczeniu w zestawieniu z opowieścią, przemawiającą do emocji odbiorców i ich osobistych przekonań. Dla nas, ludzi radia, i całego środowiska dziennikarskiego w Polsce powinna to być ważna lekcja.

Zależało nam na wywołaniu merytorycznej dyskusji na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Ten cel został osiągnięty. Projekt OFF Radia Kraków jest przedmiotem badań profesora Stanisława Jędrzejewskiego z Akademii Leona Koźmińskiego oraz grupy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

AI jest i będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. W najbliższych latach Polskę czeka opracowanie norm prawnych, określających wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nasz eksperyment pokazał, jak wiele kwestii wymaga regulacji, a nasze radiowe doświadczenia mogą zostać wykorzystane podczas prac nad ustawą.

Marcin Pulit, Redaktor Naczelny”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Alrandir

Źródło tekstu: Informacja prasowa