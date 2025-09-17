SMIC rozpoczyna testy rodzimych narzędzi DUV. To spora szansa dla Chin

Chińskie SMIC rozpoczęło testy jednego z pierwszych krajowych systemów immersyjnej litografii DUV. Urządzenie zostało opracowane podobno przez Shanghai Yuliangsheng Technology Co., powiązane z Huawei poprzez firmę SiCarrier, i ma stanowić istotny element w dążeniu Chin do samowystarczalności w zakresie produkcji półprzewodników.

Narzędzie nosi kryptonim Mount Everest

Platforma testowa została zaprojektowana do technologii klasy 28 nm. Jednak według doniesień może być z czasem użyta także do węzłów 7 nm czy nawet 5 nm dzięki zastosowaniu wielokrotnego wzorcowania. Większość komponentów pochodzi z Chin, ale część nadal jest importowana. Firma pracuje nad pełną lokalizacją łańcucha dostaw, co w przyszłości miałoby uniezależnić kraj od polityki eksportowej USA i Europy.

Z opisu wynika, że system Yuliangsheng przypomina maszynę ASML Twinscan NXT:1950i z 2008 roku, zaprojektowaną pierwotnie dla procesów 32 nm. ASML opracowało później generacje bardziej zaawansowane, takie jak NXT:2000i, dedykowane wspomnianym już technologiom klasy 7 i 5 nm.

Nie jest jasne, czy testy w SMIC obejmują już produkcję rzeczywistych układów, czy też firma dopiero sprawdza pierwsze wzorce na waflach, co wydaje się bardziej prawdopodobne. Zgodnie z planami krajowe maszyny DUV miałyby zostać włączone do linii produkcyjnych w 2027 roku. Do tego czasu SMIC będzie korzystać z posiadanych już narzędzi ASML.