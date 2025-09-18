Konta

Ważny komunikat PKO BP: czeka nas brak dostępu do konta przez pół dnia

Jeśli planujecie tego dnia, korzystając z odrobiny luzu, planujecie załatwić podstawowe sprawy, jak opłacenie rachunków, czy czynszu, albo zrobić zakupy i opłacić je przelewem internetowym, to mam dla Was bardzo złe wiadomości. Otóż 21.09.2025 od północy do 13:00 bank zaplanował przerwę techniczną, która będzie bardzo mocno odczuwalna dla klientów banku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 07:01
Przerwa techniczna w PKO BP

W tym czasie nie skorzystamy z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO, oraz iPKO biznes. Nie ma więc mowy o załatwieniu czegoś przez stronę banku, ani zalogowanie się przez niego do ePUAP. Najmłodsi również nie będą zadowoleni, ponieważ nie zadziała ani serwis, ani aplikacja PKO Junior. 

Poważne ograniczenia dotkną także aplikacji IKO. Tak naprawdę ta pozwoli tylko na dwie rzeczy: płacenie BLIK-iem i wypłacanie pieniędzy z bankomatów. Pozostałe opcje będą niedostępne. Usługa płatności Płacę z iPKO również nie będzie dostępna. Jak widać, prace będą dość złożone, ponieważ przewidziano na nie aż 13 godzin. Z tego też powodu nie da się ich załatwić jedynie w nocy, jak to zwykle ma miejsce. 

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: PKO BP