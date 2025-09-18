Płatności bezgotówkowe

BLIK startuje z promocją: zrób zakupy za 55 zł i dobierz 50 zł zwrotu

50 zł to nie lada oszczędność. A kiedy kupujemy coś, co tylko nieco przekracza tę kwotę i dostajemy 50 zł zwrotu, to tak, jakbyśmy dostawali dany towar za grosze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 07:21
I właśnie w takiej sytuacji możemy być podczas internetowych zakupów w RTV Euro AGD. Musimy tylko spełnić kilka dość prostych warunków. Pierwszym z nich jest zakup towaru w tym sklepie za minimum 55 zł. Drugim wybranie opcji płatności BLIK Płacę Później. Tu warto dodać, że ta odroczona płatność do 30 dni jest bez żadnych dodatkowych kosztów.

50 zł zwrotu za płatność BLIK-iem

Warto dodać, że jeśli już korzystałeś kiedyś z funkcji BLIK Płacę Później, to niestety, możesz obejść się smakiem, ponieważ opcja ta jest dedykowana jedynie nowym użytkownikom, którzy aktywowali tę metodę płatności w trakcie trwania promocji, czyli od 17.09.2025 do 17.10.2025. Dodatkowo jest ona dostępna tylko dla klientów PKO BP, Millennium Bank, SGB i VeloBank

Nagrodę można odebrać na dwa sposoby: albo zostanie spłacona za nas część zadłużenia w usłudze BLIK w wysokości 50 zł, albo jeśli sami je spłaciliśmy, to organizator przeleje nam 50 zł na nasze konto bankowe. 

