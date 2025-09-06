Konta

Pilnie sprawdź konto w ZUS. Dotyczy 24 mln Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o udostępnieniu ważnej informacji dla 24 mln osób. Wystarczy zalogować się na swoje konto eZUS.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:43
0
Ważna informacja w ZUS

Ważna informacja w ZUS

ZUS zakończył proces generowania i udostępniania obywatelom informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) za 2024 rok. Informacje znajdują się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

W tym roku ZUS wygenerował łącznie ponad 23,96 mln IOSKU za 2024 rok i udostępnił na PUE/eZUS. Z całej puli dokumentów 11,3 mln informacji trafiło do osób, które mają konto na PUE/eZUS. Od 2020 roku wysyłamy papierowe listy z informacją o stanie konta tylko na prośbę klienta.

poinformował ZUS.

Przy okazji Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że IOSKU odwzorowuje stan środków po ostatniej czerwcowej waloryzacji składek. W sumie stan kont i subkont zwiększył się o 566,6 mld zł. Daje to 14,41 proc. więcej w składkach i kapitale oraz 9,39 proc. na subkontach.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta emerytalnego, wystarczy wejść na PUE/eZUS w panel „Ubezpieczonego”, w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, zaznaczyć 2024 rok, wejść w szczegóły, a następnie w podgląd. Po wykonaniu tych czynności widoczny będzie plik pdf, który można pobrać lub wydrukować.

dodaje ZUS.
Image
telepolis
ZUS eZUS PUE/eZUS IOSKU stan konta emerytalnego
Zródła zdjęć: Remigiusz Gora / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS