Xiaomi otwiera nowy sklep. Będą promocje i SU7 Max

Otwarcie Xiaomi Store w Westfield Arkadia to kolejny krok naszej misji, aby dostarczać nowoczesne technologie ułatwiające codzienne życie Polaków. Polska jest kluczowym rynkiem dla Xiaomi, jednym z pięciu najważniejszych w Unii Europejskiej i liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też od 9 lat budujemy zaufanie naszych klientów poprzez dostarczanie najnowszych, flagowych produktów w atrakcyjnych cenach.



Dążymy do tego, aby każdy klient miał łatwy dostęp do naszych produktów – dlatego też zdecydowaliśmy się na otwarcie Xiaomi Store w tak ważnej strategicznie lokalizacji, jak centrum handlowe Westfield Arkadia. Będzie to kolejne, obok naszego Xiaomi Store w Atrium Promenada, miejsce na mapie Warszawy, w którym konsumenci będą mogli przetestować możliwości naszych urządzeń i zakupić je w wyjątkowych promocjach.

Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Polska