Xiaomi otwiera nowy sklep. Będą promocje i SU7 Max
Xiaomi szykuje wielkie otwarcie drugiego salonu w Warszawie. W nowym sklepie pojawią się specjalne promocje, premierowe produkty i niespodzianki dla klientów.
Xiaomi Store w Westfield Arkadia
Nowy sklep Xiaomi powstaje w centrum handlowym Westfield Arkadia przy ul. Jana Pawła II 82 w Warszawie, na poziomie 0. Otwarcie zaplanowano na 4 października 2025 roku o godzinie 10:30. Będzie to drugi salon marki w Warszawie – pierwszy działa już w Atrium Promenada.
Sklep zaoferuje pełne portfolio produktów Xiaomi. Klienci będą mogli sprawdzić i kupić najnowsze smartfony, a także urządzenia z ekosystemu AIoT – od smartwatchy, przez odkurzacze i oczyszczacze powietrza, po hulajnogi elektryczne.
Promocje na otwarcie
Na odwiedzających czekają atrakcyjne oferty. Pierwsze 50 osób kupi opaskę Xiaomi Smart Band 10 za 9 zł (zamiast 209 zł). Przygotowano też bonusy dla osób planujących większe zakupy:
- powyżej 500 zł – kamera Xiaomi Smart Camera C200,
- powyżej 1000 zł – frytkownica Xiaomi Air Fryer Essential 6L,
- powyżej 2000 zł – odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite.
Premiera Xiaomi SU7 Max
Największą atrakcją wydarzenia będzie pokaz samochodu elektrycznego Xiaomi SU7 Max. To pierwszy raz, gdy model ten zostanie zaprezentowany w Polsce.
Pierwszego dnia nowy salon Xiaomi będzie otwarty do godziny 22:00. Producent zapowiada, że będzie to jedno z kluczowych miejsc dla marki w regionie.
Otwarcie Xiaomi Store w Westfield Arkadia to kolejny krok naszej misji, aby dostarczać nowoczesne technologie ułatwiające codzienne życie Polaków. Polska jest kluczowym rynkiem dla Xiaomi, jednym z pięciu najważniejszych w Unii Europejskiej i liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też od 9 lat budujemy zaufanie naszych klientów poprzez dostarczanie najnowszych, flagowych produktów w atrakcyjnych cenach.
Dążymy do tego, aby każdy klient miał łatwy dostęp do naszych produktów – dlatego też zdecydowaliśmy się na otwarcie Xiaomi Store w tak ważnej strategicznie lokalizacji, jak centrum handlowe Westfield Arkadia. Będzie to kolejne, obok naszego Xiaomi Store w Atrium Promenada, miejsce na mapie Warszawy, w którym konsumenci będą mogli przetestować możliwości naszych urządzeń i zakupić je w wyjątkowych promocjach.