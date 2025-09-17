Sprzęt

Xiaomi otwiera nowy sklep. Będą promocje i SU7 Max

Xiaomi szykuje wielkie otwarcie drugiego salonu w Warszawie. W nowym sklepie pojawią się specjalne promocje, premierowe produkty i niespodzianki dla klientów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Xiaomi otwiera nowy sklep. Będą promocje i SU7 Max

Xiaomi Store w Westfield Arkadia

Nowy sklep Xiaomi powstaje w centrum handlowym Westfield Arkadia przy ul. Jana Pawła II 82 w Warszawie, na poziomie 0. Otwarcie zaplanowano na 4 października 2025 roku o godzinie 10:30. Będzie to drugi salon marki w Warszawie – pierwszy działa już w Atrium Promenada.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sklep zaoferuje pełne portfolio produktów Xiaomi. Klienci będą mogli sprawdzić i kupić najnowsze smartfony, a także urządzenia z ekosystemu AIoT – od smartwatchy, przez odkurzacze i oczyszczacze powietrza, po hulajnogi elektryczne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 Pro 8/256GB 6.67" 120Hz Fioletowy
Smartfon XIAOMI Redmi Note 14 Pro 8/256GB 6.67" 120Hz Fioletowy
0 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Czarny
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Czarny
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Smartfon XIAOMI 14 12/512GB 5G 6.36" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI 14 12/512GB 5G 6.36" 120Hz Zielony
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Advertisement

Promocje na otwarcie

Na odwiedzających czekają atrakcyjne oferty. Pierwsze 50 osób kupi opaskę Xiaomi Smart Band 10 za 9 zł (zamiast 209 zł). Przygotowano też bonusy dla osób planujących większe zakupy:

  • powyżej 500 zł – kamera Xiaomi Smart Camera C200,
  • powyżej 1000 zł – frytkownica Xiaomi Air Fryer Essential 6L,
  • powyżej 2000 zł – odkurzacz Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite.
Xiaomi otwiera nowy sklep. Będą promocje i SU7 Max

Premiera Xiaomi SU7 Max

Największą atrakcją wydarzenia będzie pokaz samochodu elektrycznego Xiaomi SU7 Max. To pierwszy raz, gdy model ten zostanie zaprezentowany w Polsce.

Xiaomi otwiera nowy sklep. Będą promocje i SU7 Max

Pierwszego dnia nowy salon Xiaomi będzie otwarty do godziny 22:00. Producent zapowiada, że będzie to jedno z kluczowych miejsc dla marki w regionie.

Otwarcie Xiaomi Store w Westfield Arkadia to kolejny krok naszej misji, aby dostarczać nowoczesne technologie ułatwiające codzienne życie Polaków. Polska jest kluczowym rynkiem dla Xiaomi, jednym z pięciu najważniejszych w Unii Europejskiej i liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też od 9 lat budujemy zaufanie naszych klientów poprzez dostarczanie najnowszych, flagowych produktów w atrakcyjnych cenach.

Dążymy do tego, aby każdy klient miał łatwy dostęp do naszych produktów – dlatego też zdecydowaliśmy się na otwarcie Xiaomi Store w tak ważnej strategicznie lokalizacji, jak centrum handlowe Westfield Arkadia. Będzie to kolejne, obok naszego Xiaomi Store w Atrium Promenada, miejsce na mapie Warszawy, w którym konsumenci będą mogli przetestować możliwości naszych urządzeń i zakupić je w wyjątkowych promocjach.

Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Polska
Image
telepolis
warszawa xiaomi promocje xiaomi Xiaomi w Polsce Xiaomi Store Nowy sklep Xiaomi Xiaomi SU7 Max Westfield Arkadia
Zródła zdjęć: AS photo family / Shutterstock.com, Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi