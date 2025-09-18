Sprzęt

Lidl wystartował z nową ofertą. Polecany sprzęt za 66,90 zł

Lidl nie byłyby sobą, gdyby pod koniec tygodnia nie zaskoczył swoich klientów fajną promocją. Tym razem przecenił wysoce oceniany przez użytkowników sprzęt z kategorii małego AGD.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:09
0
Lidl wystartował z nową ofertą. Polecany sprzęt za 66,90 zł

Lidl chce nam pomóc w kuchni

Lidl chce pomóc wszystkim tym, którzy mozolnie gotują obiady w swojej własnej kuchni. I to dosłownie, dyskont postanowił im podać pomocną dłoń. Z poręcznymi końcówkami. W dzisiejszym dniu, czyli w czwartek, 18 września, w sklepach Lidl zakupimy blender ręczny 600 W z zestawem akcesoriów za jedyne 66,90 zł.

Co najważniejsze, jest to sprzęt z kategorii najwyżej ocenianych, który, mimo niewielkiej krytyki, poleca aż 100% klientów. Zatem, jeśli marzysz o tego typu pomocniku we własnej kuchni, to jest właśnie całkiem dobry moment, aby zakupić to urządzenie. 

Blender ręczny, 600 W, z zestawem akcesoriów

Mały wariat do wszystkiego. Plus za mały, poręczny sprzęt do wszystkiego. Minus - za głowice z plastiku, a nie metalowe. Niestety, jakość przez to nieco spada.

ocenia blender jeden z użytkowników.

Blender ręczny - super się sprawuje. Po 20 latach użytkowania musiałam wymienić na nowy, ale kupiłam taki sam, bo jest rewelacyjny!

napisała zadowolona użytkowniczka.

Jak podkreślają użytkownicy, blender jest doskonałą opcją także dla osób, które rzadko korzystają z miksera. Doskonale radzi sobie z ubijaniem białek na wypieki oraz na omlety. 

Lidl wystartował z nową ofertą. Polecany sprzęt za 66,90 zł

Urządzenie zostało stworzone z myślą o miksowaniu, mieleniu oraz rozdrabnianiu. Posiada bezstopniową regulację prędkości. W komplecie znajdziemy także 15 przepisów. 

Blender z Lidla
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl