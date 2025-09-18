Lidl wystartował z nową ofertą. Polecany sprzęt za 66,90 zł
Lidl nie byłyby sobą, gdyby pod koniec tygodnia nie zaskoczył swoich klientów fajną promocją. Tym razem przecenił wysoce oceniany przez użytkowników sprzęt z kategorii małego AGD.
Lidl chce nam pomóc w kuchni
Lidl chce pomóc wszystkim tym, którzy mozolnie gotują obiady w swojej własnej kuchni. I to dosłownie, dyskont postanowił im podać pomocną dłoń. Z poręcznymi końcówkami. W dzisiejszym dniu, czyli w czwartek, 18 września, w sklepach Lidl zakupimy blender ręczny 600 W z zestawem akcesoriów za jedyne 66,90 zł.
Co najważniejsze, jest to sprzęt z kategorii najwyżej ocenianych, który, mimo niewielkiej krytyki, poleca aż 100% klientów. Zatem, jeśli marzysz o tego typu pomocniku we własnej kuchni, to jest właśnie całkiem dobry moment, aby zakupić to urządzenie.
Blender ręczny, 600 W, z zestawem akcesoriów
Mały wariat do wszystkiego. Plus za mały, poręczny sprzęt do wszystkiego. Minus - za głowice z plastiku, a nie metalowe. Niestety, jakość przez to nieco spada.
Blender ręczny - super się sprawuje. Po 20 latach użytkowania musiałam wymienić na nowy, ale kupiłam taki sam, bo jest rewelacyjny!
Jak podkreślają użytkownicy, blender jest doskonałą opcją także dla osób, które rzadko korzystają z miksera. Doskonale radzi sobie z ubijaniem białek na wypieki oraz na omlety.
Urządzenie zostało stworzone z myślą o miksowaniu, mieleniu oraz rozdrabnianiu. Posiada bezstopniową regulację prędkości. W komplecie znajdziemy także 15 przepisów.