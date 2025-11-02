GPU do AI? Microsoft: Nie mamy tyle prądu

Dalsza część tekstu pod wideo

Wojna o energię w erze sztucznej inteligencji

Nadella oraz Sam Altman (szef OpenAI) pojawili się na kanale Youtube Brada Gerstnera i wypowiadali się na temat przyszłości branży AI. Według CEO Microsoftu największym problemem nie jest dostępność mocy obliczeniowej, ale dostępność energii elektrycznej potrzebnej do obsłużenia wyspecjalizowanych układów graficznych do sztucznej inteligencji. "Możesz mieć całą masę kart, których nigdzie podepniesz – i to właśnie jest mój obecny problem" – powiedział Natella.

Wiele firm obecnie inwestuje w technologie małych, modularnych reaktorów nuklearnych, aby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne na coraz większe centra danych. To doprowadziło do rosnących rachunków za prąd, które dotykają każdego mieszkańca Ameryki. OpenAI wzywa amerykański rząd do rozbudowania infrastruktury i dokładania 100 gigawatów rocznie, aby móc konkurować w wyścigu AI z Chinami. Wielu ekspertów uważa, że Państwo Środka mocno odstawia USA ze względu na ogromne inwestycje w energię nuklearną i wodną.