Klienci PKO tracą dostęp do pieniędzy. Bank wymusza pośpiech
PKO Bank Polski wprowadził ważną zmianę dla wszystkich swoich klientów. Jeśli o to nie zadbasz, w trybie natychmiastowym stracisz dostęp do swoich pieniędzy i większości usług. A to wszystko podbono dla bezpieczeństwa.
PKO BP nie robi wyjątków — albo ważny dowód, albo brak dostępu do pieniędzy, też online
Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości jest teraz kluczowe do korzystania z pełnej funkcjonalności internetowej bankowości oraz aplikacji mobilnej IKO. W razie utraty ważności dowodu osobistego lub paszportu zapisanego w systemach banku klienci mają tylko 30 dni na aktualizację. Po tym czasie konta zostaną zablokowane.
Bank zablokuje dostęp do serwisu iPKO i aplikacji IKO
Konsekwencje mogą być bardzo odczuwalne: brak możliwości zlecania przelewów, sprawdzania historii transakcji, czy podpisywania nowych umów online, takich jak założenie lokaty, wykupienie ubezpieczenia lub zaciągnięcie pożyczki. Ograniczenia te mają zapobiegać nadużyciom i zwiększyć poziom bezpieczeństwa środków oraz danych osobowych, zwłaszcza w dobie coraz powszechniejszych cyberzagrożeń.
PKO Bank Polski — jak zaktualizować dane dowodu?
Aktualizacja dokumentu tożsamości w PKO BP jest stosunkowo łatwa i można ją przeprowadzić na kilka sposobów i to bez wychodzenia z domu:
- online w aplikacji IKO: należy wejść w swój profil (lewy górny róg ekranu), następnie zakładkę „Twoje dane” i dalej „Dokument tożsamości” – tutaj znajduje się opcja zmiany dokumentu;
- online w serwisie iPKO: podobnie, profil w prawym górnym rogu, ustawienia, następnie „Profil i dane”, „Dokument tożsamości” i opcja zmiany;
- przez telefon dzwoniąc na numer infolinii PKO BP 800 302 302 (numer bezpłatny dla połączeń krajowych);
- osobiście w dowolnym oddziale banku.
Bez ważnego dokumentu bank może także zablokować niektóre formy płatności, wypłaty gotówki czy transakcje kartą debetową – szczególnie jeśli sytuacja nie zostanie wyjaśniona przez dłuższy czas. Blokada obejmuje wszystkich klientów powyżej 13. roku życia.
Aktualizację danych należy przeprowadzić nie tylko po wymianie dowodu, ale i przy każdej zmianie adresu – bank powinien dysponować aktualnymi informacjami kontaktowymi, by zapewnić bezpieczeństwo i wygodę korzystania z usług.