Klienci PKO tracą dostęp do pieniędzy. Bank wymusza pośpiech

PKO BP nie robi wyjątków — albo ważny dowód, albo brak dostępu do pieniędzy, też online

Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości jest teraz kluczowe do korzystania z pełnej funkcjonalności internetowej bankowości oraz aplikacji mobilnej IKO. W razie utraty ważności dowodu osobistego lub paszportu zapisanego w systemach banku klienci mają tylko 30 dni na aktualizację. Po tym czasie konta zostaną zablokowane.

Bank zablokuje dostęp do serwisu iPKO i aplikacji IKO

Konsekwencje mogą być bardzo odczuwalne: brak możliwości zlecania przelewów, sprawdzania historii transakcji, czy podpisywania nowych umów online, takich jak założenie lokaty, wykupienie ubezpieczenia lub zaciągnięcie pożyczki. Ograniczenia te mają zapobiegać nadużyciom i zwiększyć poziom bezpieczeństwa środków oraz danych osobowych, zwłaszcza w dobie coraz powszechniejszych cyberzagrożeń.

PKO Bank Polski — jak zaktualizować dane dowodu?

Aktualizacja dokumentu tożsamości w PKO BP jest stosunkowo łatwa i można ją przeprowadzić na kilka sposobów i to bez wychodzenia z domu:

online w aplikacji IKO : należy wejść w swój profil (lewy górny róg ekranu), następnie zakładkę „Twoje dane” i dalej „Dokument tożsamości” – tutaj znajduje się opcja zmiany dokumentu;

: należy wejść w swój profil (lewy górny róg ekranu), następnie zakładkę „Twoje dane” i dalej „Dokument tożsamości” – tutaj znajduje się opcja zmiany dokumentu; online w serwisie iPKO : podobnie, profil w prawym górnym rogu, ustawienia, następnie „Profil i dane”, „Dokument tożsamości” i opcja zmiany;

: podobnie, profil w prawym górnym rogu, ustawienia, następnie „Profil i dane”, „Dokument tożsamości” i opcja zmiany; przez telefon dzwoniąc na numer infolinii PKO BP 800 302 302 (numer bezpłatny dla połączeń krajowych);

(numer bezpłatny dla połączeń krajowych); osobiście w dowolnym oddziale banku.

Bez ważnego dokumentu bank może także zablokować niektóre formy płatności, wypłaty gotówki czy transakcje kartą debetową – szczególnie jeśli sytuacja nie zostanie wyjaśniona przez dłuższy czas. Blokada obejmuje wszystkich klientów powyżej 13. roku życia.