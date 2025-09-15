Konta

Klienci PKO tracą dostęp do pieniędzy. Bank wymusza pośpiech

PKO Bank Polski wprowadził ważną zmianę dla wszystkich swoich klientów. Jeśli o to nie zadbasz, w trybie natychmiastowym stracisz dostęp do swoich pieniędzy i większości usług. A to wszystko podbono dla bezpieczeństwa.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Klienci PKO tracą dostęp do pieniędzy. Bank wymusza pośpiech

PKO BP nie robi wyjątków — albo ważny dowód, albo brak dostępu do pieniędzy, też online

Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości jest teraz kluczowe do korzystania z pełnej funkcjonalności internetowej bankowości oraz aplikacji mobilnej IKO. W razie utraty ważności dowodu osobistego lub paszportu zapisanego w systemach banku klienci mają tylko 30 dni na aktualizację. Po tym czasie konta zostaną zablokowane.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank zablokuje dostęp do serwisu iPKO i aplikacji IKO

Konsekwencje mogą być bardzo odczuwalne: brak możliwości zlecania przelewów, sprawdzania historii transakcji, czy podpisywania nowych umów online, takich jak założenie lokaty, wykupienie ubezpieczenia lub zaciągnięcie pożyczki. Ograniczenia te mają zapobiegać nadużyciom i zwiększyć poziom bezpieczeństwa środków oraz danych osobowych, zwłaszcza w dobie coraz powszechniejszych cyberzagrożeń.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Sejf na klucze YALE YKB 550 DB1
Sejf na klucze YALE YKB 550 DB1
0 zł
914 zł - najniższa cena
Kup teraz 914 zł
Kasetka na klucze YALE Y500/187/1
Kasetka na klucze YALE Y500/187/1
0 zł
162 zł - najniższa cena
Kup teraz 162 zł
Sejf YALE YSEB 200 EB1
Sejf YALE YSEB 200 EB1
0 zł
633 zł - najniższa cena
Kup teraz 633 zł
Advertisement

PKO Bank Polski — jak zaktualizować dane dowodu?

Aktualizacja dokumentu tożsamości w PKO BP jest stosunkowo łatwa i można ją przeprowadzić na kilka sposobów i to bez wychodzenia z domu:

  • online w aplikacji IKO: należy wejść w swój profil (lewy górny róg ekranu), następnie zakładkę „Twoje dane” i dalej „Dokument tożsamości” – tutaj znajduje się opcja zmiany dokumentu;
  • online w serwisie iPKO: podobnie, profil w prawym górnym rogu, ustawienia, następnie „Profil i dane”, „Dokument tożsamości” i opcja zmiany;
  • przez telefon dzwoniąc na numer infolinii PKO BP 800 302 302 (numer bezpłatny dla połączeń krajowych);
  • osobiście w dowolnym oddziale banku.

Bez ważnego dokumentu bank może także zablokować niektóre formy płatności, wypłaty gotówki czy transakcje kartą debetową – szczególnie jeśli sytuacja nie zostanie wyjaśniona przez dłuższy czas. Blokada obejmuje wszystkich klientów powyżej 13. roku życia.

Aktualizację danych należy przeprowadzić nie tylko po wymianie dowodu, ale i przy każdej zmianie adresu – bank powinien dysponować aktualnymi informacjami kontaktowymi, by zapewnić bezpieczeństwo i wygodę korzystania z usług.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP blokada konta pko bp blokada IKO blokada iPKO
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: PKO Bank Polski, oprac. wł