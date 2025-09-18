Bezpieczeństwo

Poważny wyciek danych Polaków. Konieczna jest szybka reakcja

Na znanym forum hakerskim pojawiły się dane logowania tysięcy Polaków. Część z loginów i haseł jest nowych i pochodzi z ostatnich kilku lat.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:42
Na znanym forum hakerskim pojawił się dokument z ponad 200 tys. linijek, gdzie w każdej z nich znajduje się adres URL wybranego serwisu, login oraz hasło użytkowników — informuje CyberDefence24. To poważny wyciek, który może zagrażać bezpieczeństwu danych Polaków.

Wyciek danych Polaków

Nie wiadomo, skąd dokładnie pochodzą dane, ale prawdopodobnie zostały one zebrane przez tzw. infostealer. Analiza dokumentu wykazała, że część danych jest nowa. Wskazują na to hasła z końcówkami 2025 czy 2024, sugerujące, że zostały one ustawione w minionych miesiącach. 

W sumie dokument zawiera dokładnie 200 924 wiersze. W nich znajduje się: 39 967 unikalnych adresów URL serwisów, do których wykradziono dane. Tutaj królują przede wszystkim media społecznościowe oraz skrzynki pocztowe. Do tego dochodzą 53 353 loginy (inne niż adresy e-mail), 89 141 unikalnych adresów e-mail oraz 142 249 unikalnych haseł.

Niepokojące jest to, że na liście znajdują się również serwisy rządowe, w tym loginy i hasła do Profilu Zaufanego oraz ePUAP.

Z kolei analiza haseł wykazała, że najczęściej Polacy korzystają z tych 8-znakowych (17,9 proc.). Na kolejnych miejscach znajdują się hasła 9- (16,6 proc.) oraz 10-hasłowe (16,4 proc.).

Incydent został zgłoszony do CERT Polska. Profilaktycznie warto zmienić hasła do najpopularniejszych serwisów społecznościowych oraz skrzynek e-mail.

Zródła zdjęć: Thaspol Sangsee / Shutterstock.com
Źródła tekstu: CyberDefence24