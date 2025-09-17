Sprzęt

Narwal FLOW w Polsce. Mop 45°C i 22000 Pa

Narwal wprowadza do Polski swój najnowszy robot sprzątający. Model FLOW łączy odkurzanie i mopowanie z pełną samoobsługą.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 21:30
0
Mop, który nie robi smug

Mop, który nie robi smug

Sercem urządzenia jest system Track Mop. Mop myje na gorąco wodą o temperaturze 45°C i korzysta z 16 dysz oraz stałego nacisku 12 N. Brud nie wraca na podłogę, bo obieg wody jest zamknięty. Ma to ograniczać smugi i przenoszenie zabrudzeń.

Narwal FLOW w Polsce. Mop 45°C i 22000 Pa

Narwal obiecuje także automatyczne mycie i suszenie mopów. W praktyce oznacza to mniej biegania ze szmatkami i płynami. Dla wielu użytkowników to ważniejsza zmiana niż sama moc ssania.

Dywany pod specjalnym nadzorem

FLOW ma moc ssania 22000 Pa i system DualFlow. Główna szczotka jest bezobsługowa, a boczne szczotki mają konstrukcję antysplątaniową. Technologia CarpetFocus "zamyka" się na włóknach dywanu, by wyciągnąć brud głębiej niż zwykle.

Narwal FLOW w Polsce. Mop 45°C i 22000 Pa

Na papierze brzmi to jak konkurencja dla klasycznych odkurzaczy. Rzeczywistość zweryfikują testy, szczególnie na gęstych dywanach i przy sierści.

AI, która omija problemy

Za nawigację odpowiada NarMind Pro. To platforma AI z dwiema kamerami RGB, mapowaniem 3D i wydajnością 10 TOPS. Robot wjeżdża pod meble od 95 mm i pokonuje progi do 4 cm. Rozsuwane końcówki mopujące oraz dynamiczna regulacja szczotek mają lepiej docierać do krawędzi i narożników.

Stacja robi resztę

Stacja robi resztę

Stacja dokująca dozuje detergent, pierze mopy w gorącej wodzie i suszy je ciepłym powietrzem. Brudna woda trafia do osobnego zbiornika. Kurz zbiera się w worku 2,5 l, który może wystarczyć nawet na 120 dni. Dla użytkownika oznacza to spokój na dłużej i mniejszą obsługę na co dzień.

Smart home i aplikacja

Sterowanie działa przez komendę "Hey Nawa", a także przez Alexę, Google Home i Siri. W aplikacji ustawisz strefy dla zwierząt i automatyczne zwiększanie mocy w bardziej zabrudzonych miejscach. Do końca roku ma dojść zgodność ze standardem Matter, więc integracja z inteligentnym domem będzie szersza.

Dostępność i cena

Dostępność i cena

Narwal FLOW jest dostępny wyłącznie w sieci Media Expert. Cena robota sprzątającego wynosi 3999 zł.

Zobacz: Narwal Flow ma broń na brud. Ta technologia zmienia wszystko

Narwal Flow w Media Expert
Zródła zdjęć: Bartłomiej Grzankowski / Telepolis.pl, Narwal
Źródła tekstu: Narwal