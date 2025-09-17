Narwal FLOW w Polsce. Mop 45°C i 22000 Pa

Mop, który nie robi smug

Sercem urządzenia jest system Track Mop. Mop myje na gorąco wodą o temperaturze 45°C i korzysta z 16 dysz oraz stałego nacisku 12 N. Brud nie wraca na podłogę, bo obieg wody jest zamknięty. Ma to ograniczać smugi i przenoszenie zabrudzeń.

Narwal obiecuje także automatyczne mycie i suszenie mopów. W praktyce oznacza to mniej biegania ze szmatkami i płynami. Dla wielu użytkowników to ważniejsza zmiana niż sama moc ssania.

Dywany pod specjalnym nadzorem

FLOW ma moc ssania 22000 Pa i system DualFlow. Główna szczotka jest bezobsługowa, a boczne szczotki mają konstrukcję antysplątaniową. Technologia CarpetFocus "zamyka" się na włóknach dywanu, by wyciągnąć brud głębiej niż zwykle.

Na papierze brzmi to jak konkurencja dla klasycznych odkurzaczy. Rzeczywistość zweryfikują testy, szczególnie na gęstych dywanach i przy sierści.

AI, która omija problemy

Za nawigację odpowiada NarMind Pro. To platforma AI z dwiema kamerami RGB, mapowaniem 3D i wydajnością 10 TOPS. Robot wjeżdża pod meble od 95 mm i pokonuje progi do 4 cm. Rozsuwane końcówki mopujące oraz dynamiczna regulacja szczotek mają lepiej docierać do krawędzi i narożników.

Stacja robi resztę

Stacja dokująca dozuje detergent, pierze mopy w gorącej wodzie i suszy je ciepłym powietrzem. Brudna woda trafia do osobnego zbiornika. Kurz zbiera się w worku 2,5 l, który może wystarczyć nawet na 120 dni. Dla użytkownika oznacza to spokój na dłużej i mniejszą obsługę na co dzień.

Smart home i aplikacja

Sterowanie działa przez komendę "Hey Nawa", a także przez Alexę, Google Home i Siri. W aplikacji ustawisz strefy dla zwierząt i automatyczne zwiększanie mocy w bardziej zabrudzonych miejscach. Do końca roku ma dojść zgodność ze standardem Matter, więc integracja z inteligentnym domem będzie szersza.

Dostępność i cena