Narwal Flow ma broń na brud. Ta technologia zmienia wszystko

Pierwsze wrażenia z Narwal Flow były dla mnie zdecydowanie pozytywne. Choć sam robot został pokazany w bezpiecznym środowisku prezentacji dla mediów, to jednak efekty były zdecydowanie zadowalające. Co kryje najnowsze dziecko chińskiego producenta?

Narwal Flow – nowy mop

Największą nowością, jaką znajdziemy w tym robocie, jest zupełnie nowy system mopowania. To pierwszy taki system oparty na gąsienicach z ciągłą cyrkulacją czystej wody. Track Mop łączy w sobie czyszczenie gorącą wodą o temperaturze 45°C, 16-dyszowy system dystrybucji wody zapobiegający zatykaniu i adaptacyjne przedłużenia EdgeReach Mop. Do tego stały nacisk na poziomie 12 N.

Robot został wyposażony w podwójne kamery RGB, mapowanie głębi 3D i moc obliczeniową 10 TOPS. To, w połączeniu z cienkim korpusem (95 mm wysokości) sprawia, że robot prześlizguje się pod niskimi meblami, ale też płynnie pokonuje przeszkody do 4 cm. Do tego oferuje moc ssania 22 000 Pa i samoobsługową, wielofunkcyjną stacją dokującą.

Narwal Flow – inteligentny robot?

Sam robot wyposażony został w system DualFlow, który pomaga w czyszczeniu suchych zabrudzeń, kurzu i sierści zwierząt. System ten łączy w sobie nieplączącą się, pływającą szczotkę walcową o swobodnej konstrukcji, boczny port ssący i odwrotnie obracające się szczotki boczne zapobiegające splątaniu, które usuwają uwięzione włosy i zanieczyszczenia.

Producent zachwala też niezwykłą inteligencję robota, który ma świetnie radzić sobie z rozpoznawaniem przeszkód. Tu jednak nadal idealnie nie jest i przy drobnych elementach (jak np. kabel UBS) urządzeniu zdarzały się drobne potknięcia. Natomiast reszta przedmiotów oraz nawierzchni, nawet postaci grubszego dywanu, nie stanowiła dla niego problemu.

Narwal Flow – cena

Po każdej sesji mop jest głęboko czyszczony i suszony gorącym powietrzem oraz opróżniany z kurzu do 2,5-litrowego worka, który wystarcza nawet na 120 dni bezobsługowego użytkowania. Po raz pierwszy Narwal wprowadza również do swojej oferty kompaktową stację dokującą o wysokości 28 cm. Oferuje ona automatyczne odprowadzanie wody poprzez domową instalację wodną.