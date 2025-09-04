Narwal Flow ma broń na brud. Ta technologia zmienia wszystko
Świat robotów sprzątających to jedna z najciekawszych półek w sektorze technologii. Narwal Flow wjechał do nas z rozwiązaniem rodem z czołgów. To nowy bat na brud?
Pierwsze wrażenia z Narwal Flow były dla mnie zdecydowanie pozytywne. Choć sam robot został pokazany w bezpiecznym środowisku prezentacji dla mediów, to jednak efekty były zdecydowanie zadowalające. Co kryje najnowsze dziecko chińskiego producenta?
Narwal Flow – nowy mop
Największą nowością, jaką znajdziemy w tym robocie, jest zupełnie nowy system mopowania. To pierwszy taki system oparty na gąsienicach z ciągłą cyrkulacją czystej wody. Track Mop łączy w sobie czyszczenie gorącą wodą o temperaturze 45°C, 16-dyszowy system dystrybucji wody zapobiegający zatykaniu i adaptacyjne przedłużenia EdgeReach Mop. Do tego stały nacisk na poziomie 12 N.
Robot został wyposażony w podwójne kamery RGB, mapowanie głębi 3D i moc obliczeniową 10 TOPS. To, w połączeniu z cienkim korpusem (95 mm wysokości) sprawia, że robot prześlizguje się pod niskimi meblami, ale też płynnie pokonuje przeszkody do 4 cm. Do tego oferuje moc ssania 22 000 Pa i samoobsługową, wielofunkcyjną stacją dokującą.
Narwal Flow – inteligentny robot?
Sam robot wyposażony został w system DualFlow, który pomaga w czyszczeniu suchych zabrudzeń, kurzu i sierści zwierząt. System ten łączy w sobie nieplączącą się, pływającą szczotkę walcową o swobodnej konstrukcji, boczny port ssący i odwrotnie obracające się szczotki boczne zapobiegające splątaniu, które usuwają uwięzione włosy i zanieczyszczenia.
Producent zachwala też niezwykłą inteligencję robota, który ma świetnie radzić sobie z rozpoznawaniem przeszkód. Tu jednak nadal idealnie nie jest i przy drobnych elementach (jak np. kabel UBS) urządzeniu zdarzały się drobne potknięcia. Natomiast reszta przedmiotów oraz nawierzchni, nawet postaci grubszego dywanu, nie stanowiła dla niego problemu.
Narwal Flow – cena
Po każdej sesji mop jest głęboko czyszczony i suszony gorącym powietrzem oraz opróżniany z kurzu do 2,5-litrowego worka, który wystarcza nawet na 120 dni bezobsługowego użytkowania. Po raz pierwszy Narwal wprowadza również do swojej oferty kompaktową stację dokującą o wysokości 28 cm. Oferuje ona automatyczne odprowadzanie wody poprzez domową instalację wodną.
Narwal FLOW będzie dostępny od 4 września o godzinie 15:00 na Amazon i oficjalnej stronie Narwal. Od 4 do 28 września będzie trwała specjalna promocja, w ramach której standardowa stacja dokująca FLOW będzie dostępna przez ograniczony czas za jedyne 899 euro (cena regularna 1299 euro). Promocja obejmuje też mniejszy wariant stacji dokującej FLOW w cenie 1099 euro, (normalnie 1499 euro).