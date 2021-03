OnePlus 9 z trzykrotnie lepszą sprzedażą od poprzednika

OnePlus 9 i OnePlus 9 Pro zostały oficjalnie zaprezentowane 23 marca. Tradycyjnie dla flagowców producenta na pokładzie obydwu urządzeń znalazł się topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz wysokiej klasy wyświetlacze Fluid AMOLED. Po raz pierwszy w historii marki smartfony zostały jednak wyposażone również w aparaty opracowane wspólnie z firmą Hasselblad. Wrażenie pod tym względem robi szczególnie OnePlus 9 Pro, który może się pochwalić się nie tylko wyjątkowo dobrą optyką, ale również zestawem zaawansowanych technologii, takich jak 12-bit RAW czy podwójne natywne ISO.

