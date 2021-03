OnePlus prezentuje nowe flagowce z serii OnePlus 9 z zaawansowanymi aparatami Hasselblad. Model Pro trafi do Playa

Po wielu tygodniach zapowiedzi i przecieków OnePlus zaprezentował swoje najnowsze flagowe smartfony z serii OnePlus 9. Telefony są wyposażone w aparaty fotograficzne z systemem aparatów Hasselblad, nowej generacji wyświetlacze Fluid AMOLED o wysokiej częstotliwości odświeżania oraz technologię szybkiego ładowania.

OnePlus 9 Pro

Wśród zaprezentowanych nowości topowym modelem jest OnePlus 9 Pro. Smartfon wyposażony został w ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości QHD+ (1440 x 3216) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Technologia LTPO umożliwia automatyczne dostosowywanie częstotliwości odświeżania od 120 Hz aż do 1 Hz, co skutkuje znacznie niższym zużyciem energii. Z koli technologia Hyper Touch umożliwia znacznie szybszy czas reakcji, zwiększając szybkość synchronizacji między procesorem a wyświetlaczem do 360 Hz.

Wyświetlacz OnePlus 9 Pro osiąga maksymalną jasność do 1300 nitów, zapewnia natywną 10-bitową głębię kolorów, wsparcie dla HDR10+ i MEMC.

Sercem nowego flagowca OnePlus jest układ Snapdragon 888 z zintegrowanym modemem 5G. Do tego otrzymał pamięć RAM LPDDR5 o rozmiarze 8 lub 12 GB, jak i pamięć UFS 3.1 w rozmiarze 128 lub 256 GB.

Przygotowany z firmą Hasselblad moduł fotograficzny OnePlus 9 Pro to przede wszystkim główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix, wyposażony w specjalnie zaprojektowany czujnik IMX789 o rozmiarze 1/1,4”, opracowany we współpracy z firmą Sony. Smartfon zapewnia ponadprzeciętne możliwości obrazowania dzięki rozwiązaniom 2x2 on-chip (OCL), 12-bit RAW, podwójnym natywnym ISO i DOL-HDR.

Drugi element modułu foto to ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 50 MPix z matrycą Sony IMX766 1/1,56 cala. Obiektyw Freeform Lens zmniejszają zniekształcenia na krawędziach zdjęć do około 1%. Ultraszerokokątny aparat umożliwia również robienie zdjęć makro 4 cm.

Kolejny element to aparat 8 Mpix z teleobiektywem, który oferuje 3,3-krotny (77 mm) optyczny zoom z OIS i 30-krotny zoom cyfrowy. Całość uzupełnia aparat mono 2 Mpix.

Aplikacja aparatu bazuje na oprogramowaniu do przetwarzania obrazu Hasselblad, oferuje m.in. tryb profesjonalny przygotowany przez tę firmę oraz zaawansowany profil kolorów Natural Color Calibration with Hasselblad. Użytkownicy mogą na przykład robić zdjęcia w 12-bitowym formacie RAW z 64-krotnym efektem koloru w porównaniu z 10-bitowym formatem RAW, który jest tradycyjnie stosowany w innych smartfonach.

Akumulator o pojemności 4500 mAh wspierany jest przez szybkie ładowanie Warp Charge 65T, które umożliwia pełne naładowanie od 1 do 100% w zaledwie 29 minut. Smartfon wyposażono także w ładowanie bezprzewodowe Warp Charge 50 Wireless (od 1% do 100% w 43 minuty).

OnePlus 9 Pro jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – Morning Mist, Pine Green i Stellar Black. Smartfon spełnia normę IP68 w zakresie odporności na wodę i kurz.

OnePlus 9

Prostszy model OnePlus 9 to również smartfon z najwyższej półki. Został wyposażony w ekran Fluid AMOLED o przekątnej 6,55 cala (1080 x 2400, 120 Hz, do 1100 nitów), chipset Snapdragon 888 z modemem 5G, 8 lub 12 GB RAM LPDDR5, 128 lub 256 GB UFS 3.1, a także aparat współtworzony z firmą Hasselblad.

Główny aparat modelu OnePlus 9 ma 48 MPix (Sony IMX689 1/1,43”), towarzyszy mu ultraszerokokątny aparat 50 Mpix (Sony IMX766), jak w modelu OnePlus 9 Pro, oraz aparat mono 2 Mpix.

OnePlus 9 również wyposażony został w baterię 4500 mAh i technologię szybkiego ładowania Warp Charge 65T. Dodatkowo modele dostępne w Ameryce Północnej oraz Europie obsługują ładowanie bezprzewodowe Qi do 15 W.

OnePlus 9 powstał w trzech kolorach: Winter Mist, Arctic Sky i Astral Black.

Cena i dostępność

OnePlus 9 Pro oraz OnePlus 9 będą dostępne w przedsprzedaży na OnePlus.com od 23 marca od godz. 16:30.

W Polsce OnePlus 9 Pro będzie dostępny w przedsprzedaży wyłącznie w sieci Play od 26 marca, w opcji 256 GB w kolorze Pine Green, zgodnie z cennikiem operatora. Wyłączność operatorska będzie obowiązywała do końca kwartału.

W regularnej sprzedaży OnePlus 9 Pro będzie dostępny od 31 marca, OnePlus 9 – od 26 kwietnia, na x- kom.pl oraz w Media Expert.

Sugerowane ceny detaliczne:

OnePlus 9 12GB/256GB kolor Winter Mist – 3799 PLN

OnePlus 9 8GB/128GB kolor Arctic Sky – 3349 PLN

OnePlus 9 PRO 12GB/256GB kolor Stellar Black – 4699 PLN

OnePlus 9 PRO 12GB/256GB kolor Pine Green – 4699 PLN

OnePlus 9 PRO 8GB/128GB kolor Stellar Black – 4299 PLN

