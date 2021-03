Vivo X60 i X60 Pro - nowe smartfony debiutują poza Chinami

Firma Vivo zaprezentowała międzynarodowe wersje smartfonów X60 i X60 Pro. Urządzenia doczekały się kilku istotnych zmian - bynajmniej nie kosmetycznych.

Vivo X60 Pro - mocny średniak z wbudowanym gimbalem

Vivo X60 Pro to droższy z zaprezentowanych smartfonów. Urządzenie zostało wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 870 (zamiast Exynosa 1080 z wersji chińskiej) oraz zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,65" i rozdzielczość Full HD+. Oczywiście jak przystało na urządzenie z tego segmentu, cechuje się on wysokim odświeżaniem 120 Hz i wysoką częstotliwością próbkowania rzędu 240 Hz.

Głównym atutem urządzenia jest jednak aparat. Główna jednostka została wyposażona w matrycę o rozdzielczości 48 MP oraz wyjątkowo jasny obiektyw f/1.5. Producent zastosował także gimbal znany z modelu X50, który ma oferować o wiele bardziej stabilny obraz niż rozwiązania konkurencji. Co warto odnotować, przygotowując nowy model Vivo współpracowało z firmą Zeiss, czego owocem jest nowa symulacja trybu bokeh. Ma ona imitować efekt "swirly bokeh", którym charakteryzują się obiektywy Zeiss Biotar (tudzież kultowe radzieckie Heliosy).

Oprócz tego urządzenie zostało wyposażone w aparaty ultraszerokokątny o rozdzielczości 13 MP oraz telefoto z dwukrotnym przybliżeniem. Co ciekawe, zrezygnowano z pięciokrotnego zoomu peryskopowego. Z przodu znalazło się natomiast miejsce dla aparatu do selfie o rozdzielczości 32 MP.

Co jeszcze znalazło się na pokładzie Vivo X60 Pro? 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 4200 mAh. Całość ma pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką Funtouch 11.1.

Vivo X60 Pro dostępny jest póki co wyłącznie w Malezji, aczkolwiek można bezpiecznie zakładać, że wkrótce powinien zawitać także do Europy. Jego cena to 3300 ringgitów (ok. 3100 zł).

Vivo X60 - z płaskim ekranem, bez gimbala, ale nadal wydajny

Vivo X60 to ten nieco gorzej wyposażony wariant. Jego ekran AMOLED nadal ma przekątną 6,56", rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie 120 Hz, ale w przeciwieństwie do wersji Pro jest płaski.

Zmienił się także aparat. Co prawda konfiguracja głównego modułu o rozdzielczości 48 MP, ultraszerokiego 13 MP i tele 13 MP jest taka sama jak w droższym modelu, ale zabrakło wbudowanego gimbala. Nadal mamy jednak do dyspozycji aparat do selfie o rozdzielczości 32 MP.

W środku znajdziemy Snapdragona 870, 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrzne. Akumulator ma pojemność 4300 mAh, a całość pracować będzie pod kontrolą Androida 11 z nakładką Funtouch 11.1.

Podobnie jak w przypadku Vivo X60 Pro, nie wiemy czy i kiedy Vivo X60 trafi do Polski, ale można raczej bezpiecznie zakładać, że tak. Aktualnie telefon można kupić w Malezji w cenie 2700 ringgitów.

