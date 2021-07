LG prezentuje wstępne wyniki kwartalne

Nie tylko Samsung zaprezentował swoje wstępne wyniki kwartalne. To samo zrobili ich lokalni konkurenci z LG.

O ile Samsung odpowiada za 17% całej gospodarki Korei Południowej, to nie jest on jedyną liczącą się korporacją z Kraju Spokojnego Poranka. W segmencie elektroniki liczy się przede wszystkim LG, który jak równy z równym walczy z Samsungiem w segmencie telewizorów, czy urządzeń AGD. Niestety, sprzedaż smartfonów tak dobrze LG już nie szła. Już 31 lipca ostatecznie zakończy swoje istnienie dział mobilny. Teraz LG Electronics zaprezentował swoje wstępne wyniki za miniony kwartał. Okazuje się, że LG Electronics w drugim kwartale 2021 zanotował przychody w wysokości 17 bilionów wonów (około 57,4 miliarda złotych).

Zyski sięgnęły z kolei 1,1 biliona wonów (około 3,7 miliarda złotych). To duże wzrosty w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego - o 65,5% w przypadku zysków i o 48,4% w przypadku przychodów. W porównaniu do pierwszego kwartału 2021 LG zanotował jednak niewielki spadek. Wtedy LG mógł się bowiem pochwalić przychodem w kwocie 17,8 biliona wonów i zyskiem w kwocie 1,8 biliona wonów.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: LG