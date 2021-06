LG szykuje kolejny rozwijany telewizor

LG może i wycofał się z rynku smartfonów, ale dalej jest on jednym z najważniejszych graczy na rynku telewizorów. Teraz Koreańczycy szykują kolejny bardzo ciekawy model z tego segmentu.

LG to bardzo ambitny producent. O ile mniejsza z wielkich koreańskich firm nie umiała się przebić do czołówki największych producentów smartfonów, to jednak projektowała ona bardzo innowacyjne urządzenia. Jednym z ostatnich telefonów, nad którym pracował LG był LG Rollable. Koreańczycy są jednak jednym z najważniejszych producentów ze świata AGD i telewizorów. Na tym drugim rynku są LG jest zresztą tuż za Samsungiem. Nie dziwi zatem, że LG zaprezentował już rozwijany telewizor. Teraz będzie kolejne urządzenie tego typu. Nowy telewizor ma być stosunkowo tani - oczywiście jak na model tej klasy.

Tutaj trzeba jednak przypomnieć, że poprzednik (65 cali, rozwijany OLED) kosztował 100 milionów koreańskich wonów. To równowartość 335 tysięcy złotych. Zgodnie z zarejestrowanym właśnie projektem LG, możemy się spodziewać telewizora na podstawce w kształcie litery T, gdzie ramiona będą dowolnie zwijanie i rozwijane przez użytkownika. Niewiele wiemy na temat specyfikacji planowanego modelu. Zgodnie z doniesieniami telewizor ma mieć wyświetlacz OLED.

Zobacz: Sklepy LG będą sprzedawały iPhone'y oraz iPady

Zobacz: LG dzisiaj kończy produkcję smartfonów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: indiatimes, wł