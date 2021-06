Sklepy LG będą sprzedawały iPhone'y oraz iPady

LG nie będzie już produkować własnych smartfonów. Nie znaczy to jednak, że sklepy LG przestaną sprzedawać nowe telefony. Po prostu zmieni się marka. Teraz będą to iPhone'y.

W tym roku kończy się trwająca od 1995 przygoda LG z telefonami komórkowymi. Produkcja smartfonów już teraz się zakończyła, sam dział mobilny będzie istniał jeszcze miesiąc. O ile sam koreański producent naprawdę zamierza odejść z klasą (aktualizacje aż do Androida 13 i honorowanie zobowiązań serwisowych), to już niedługo nie będzie na rynku nowych telefonów LG. Nie znaczy to jednak, że telefony znikną ze sklepów LG. Ich miejsce zajmą iPhone'y.

Przede wszystkim stanie się to w Korei Południowej, czyli najważniejszym rynku koreańskiej firmy. Apple chciałby, żeby LG sprzedawał wszystkie jego produkty, ale na to nie zgadzają się Koreańczycy. Powodem jest to, że MacBooki konkurowałyby z laptopami LG Gram. LG będzie zatem sprzedawać wyłącznie iPhone'y oraz tablety iPad. Nie wiemy jednak jak dokładnie będzie wyglądało porozumienie między obiema firmami. Negocjacje nadal trwają. LG ma 400 sklepów Best Shop w Korei i najpewniej chce dokończyć negocjacje do końca lipca. Apple potrzebuje natomiast lokalnego sojusznika do walki z Samsungiem. Niewykluczone jednak, że czeka nasz też ściślejszy sojusz na innych rynkach.

