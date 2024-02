5G w budynkach bez anten operatorów? Pilotaż w Warszawie

W Warszawie przeprowadzono pilotaż aktywnego systemu anten rozproszonych DAS w modelu NHIB. Dzięki temu rozwiązaniu można zapewnić stabilny sygnał 5G w rozbudowanych budynkach, np. na lotniskach czy centrach handlowych, bez anten operatorów.

Firmy telekomunikacyjne StarNet Telecom i Vector Solutions ogłosiły pierwsze w Polsce wdrożenie aktywnego systemu anten rozproszonych (DAS, Distributed Antenna System) w modelu NHIB (Neutral-Host In-Building), który daje możliwość stworzenia wewnętrznej sieci 5G i współdzielenia infrastruktury przez różnych operatorów.

Pilotaż przeprowadzono w restauracji ORZO, znajdującej się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Pierwsze testy zakładają uruchomienie sygnału w paśmie 2100 MHz, natomiast system jest już w pełni gotowy do przenoszenia sygnału 5G w paśmie 3,6 GHz.

W testowaniu wdrożenia projekt wsparła firma Notel, odpowiedzialna za przeprowadzenie pomiarów przed wdrożeniem oraz po zakończeniu instalacji, aby uzyskać wyniki różnicy w zasięgu sieci operatorskich, biorących udział w testach – Play oraz Orange.

5G w budynkach może być lepsze

Wdrożenie 5G na częstotliwościach 3400-3800 MHz to szybsze dane i większa przepustowość, ale stwarza też dodatkowe trudności z zasięgiem w budynkach. Zasięg musi być więc wzmocniony i tu do gry wkracza system anten rozproszonych DAS. Wdrożenie aktywnego systemu DAS jest łatwe dzięki wykorzystaniu istniejącej w budynku infrastruktury światłowodowej. Jednocześnie administrator takiego systemu ma możliwość udostępnienia zasobów współdzielonego systemu każdemu operatorowi GSM.

Druga technologia wykorzystana w pilotażu to Neutralny Host dla pokrycia wewnątrzbudynkowego (NHIB – Neutral Host in Building). Model ten nie wymaga instalacji stacji bazowych operatorów GSM wewnątrz obiektów. Jego założeniem jest budowa tzw. BTS Hoteli centralizujących infrastrukturę wszystkich operatorów GSM.

Wykorzystanie takiego rozwiązania pozwala dostarczyć sygnał w krótkim czasie w dowolne miejsce w budynku zlokalizowanym w promieniu do ok. 15 km od centralnego punktu (BTS Hotelu). Szczególną cechą tego systemu jest to, że może on przenosić sygnały wszystkich technologii i wszystkich operatorów GSM jednocześnie.

Jak przekonują firmy StarNet Telecom i Vector Solutions, dzięki takiemu podejściu możliwe będzie wprowadzenie sygnału 5G na częstotliwości 3600 MHz do obiektów komercyjnych w krótkim czasie, bez konieczności angażowania znacznych środków finansowych związanych z modernizacją stacji bazowych operatorów GSM, jak również istniejących w budynkach sieci wzmocnieniach sygnału komórkowego. Operatorzy nie będą nawet musieli inwestować we własną infrastrukturę w budynkach.

Testy zakończone powodzeniem

Testy w formie walk-test (przejścia po budynku) objęły swoim zakresem zarówno parametry radiowe sieci komórkowych, jak i również dostęp do szybkiego Internetu dla klientów restauracji. Do tego celu wykorzystano specjalistyczne oprogramowanie, najnowsze smartfony wspierające technologię 5G oraz skaner częstotliwości.

Dodatkowo instalacja DAS została objęta monitoringiem 24/7, w postaci autonomicznego próbnika RFBENCHMARK zainstalowanego w restauracji ORZO w połączeniu z częścią analityczną dostępną na platformie online.

Wyniki pomiarów okazały się zgodne z założeniami. Potwierdziły wysoki wzrost siły sygnału i znaczną poprawę warunków działania sieci wewnątrz budynku, poprawą stabilności połączenia i zwiększeniem przepływności internetu mobilnego.

Firmy przewidują, że ich rozwiązanie wkrótce wejdzie w użycie na masową skalę.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Vector Solutions