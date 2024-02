AGH uruchomiła własną sieć 5G. Takiej nie mają nawet operatorzy

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uzyskała od UKE pozwolenie radiowe na użytkowanie prywatnej sieci 5G. Uruchomiona właśnie sieć pozwoli na testowanie rozwiązań sieciowych daleko wybiegających w przyszłość.

Uruchomienie sieci 5G w AGH jest efektem zakończonego projektu „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem: PL-5G”. Jego głównym celem było zbudowanie infrastruktury badawczej dla prowadzenia praktycznych badań dotyczących technologii i usług 5G.

Całkowity budżet projektu, który realizowany był w konsorcjum z Politechniką Warszawską, Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską oraz Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, wynosił blisko 225 mln zł, z czego AGH dysponowała budżetem ok. 25 mln zł.

W ramach projektu AGH stworzyła cztery laboratoria zlokalizowane w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji:

Laboratorium sieci 5G,

Laboratorium symulatorów i aparatury pomiarowej,

Laboratorium otoczenia sieci 5G w zakresie badań IoT,

Laboratorium otoczenia sieci 5G w zakresie badań multimediów.

Prof. Jerzy Lis, rektor AGH w Krakowie zwraca uwagę, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się powszechnych wdrożeń 5G w krajowych sieciach operatorskich, co spowoduje rozwój niedostępnych dotąd usług. Nastąpi również dynamiczny wzrost prywatnych sieci 5G, które będą w kolejnych latach budowane przez firmy oraz jednostki samorządowe.

Sieć 5G w AGH pozwoli nam z wyprzedzaniem przeprowadzać szereg testów, badań i analiz istotnych zarówno z punktu widzenia operatora, jak i użytkownika końcowego – typu opóźnienie transmisji danych, szybkość przesyłanych informacji, możliwość wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji czy łączność między urządzeniami

– wyjaśnia prof. Jerzy Lis.

Każde z czterech laboratoriów na AGH przystosowane jest do świadczenia szeregu usług związanych z sieciami 5G. Uczelnia zakupiła ponad 1000 urządzeń związanych z techniką 5G, które pozwoliły na przygotowanie kilkudziesięciu różnych stanowisk laboratoryjnych. Dzięki temu uczelnia będzie mogła prowadzić badania naukowe, korzystając z dostępu do sieci szkieletowej i dostępowej 5G, programowalnych urządzeń radiowych, centrum przechowywania i przetwarzania danych, sieci 5G typu OpenRAN, rozmaitych terminali klienckich 5G czy generatorów ruchu.

Dzięki wdrożeniu tak rozbudowanych stanowisk badawczych jesteśmy w stanie świadczyć także usługi komercyjne związane z dostępem do profesjonalnej aparatury diagnostycznej, komór tłumiących sygnały radiowe czy przestrzeni wirtualnej, a także urządzeń pozwalających na wykonywanie pomiarów obiektywnych, jakościowych i wydajnościowych sieci 5G

– wylicza prof. Marek Natkaniec z Instytutu Telekomunikacji AGH.

AGH uruchomiła 5G na falach milimetrowych

Wszystkie jednostki biorące udział w projekcie zostały ze sobą połączone tzw. rdzeniem sieci 5G. Wybudowana sieć międzyregionalna pracuje w architekturę 5G Standalone (SA), co oznacza, że może działać niezależnie od wcześniejszych generacji sieci komórkowych.

Sieć uruchomiona w AGH umożliwia wydzielanie zasobów dla poszczególnych osób lub usług w oparciu o tzw. plastrowanie sieci (network slicing), co będzie miało ogromne znaczenie w przemyśle oraz biznesie. Dodatkowo AGH uruchomiła sieć 5G również na falach milimetrowych (26 GHz), co pozwoli na prototypowanie oraz testowanie nowych usług związanych m.in. z precyzyjną lokalizacją, dostępem do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, sterowaniem robotami przemysłowymi oraz wszystkich innych usług wymagających uzyskania bardzo dużych przepływności.

W AGH zainstalowany został też dedykowany serwer UPF (User Plane Function), który pozwala na zmniejszenie opóźnień reakcji systemu nawet do 1 ms (z 5 ms osiąganych w typowych sieciach 5G).

AGH jako jedyna jednostka w konsorcjum uruchomiła także osiem nadajników sieci 5G wewnątrz budynku, co umożliwi prowadzenie badań naukowych związanych z optymalizacją przełączania międzykomórkowego, a także realizację eksperymentów niezależnie od warunków pogodowych.

Pozwolenie na użytkowanie sieci 5G konsorcjanci projektu uzyskali do 2028 r.

Źródło zdjęć: Akademia Górniczo-Hutnicza

Źródło tekstu: Akademia Górniczo-Hutnicza