Politechnika Białostocka ma swoją własną sieć 5G w paśmie C

Politechnika Białostocka otworzyła laboratorium Campus 5G Network – Open RAN Lab. Stanowiąca jego element prywatna sieć 5G jako jedna z pierwszych w Polsce działa w paśmie lokalnym n77.

Szczególną cechą otwartego w Białymstoku Campusu 5G Network – Open RAN Lab jest prywatna sieć 5G w modelu otwartym uruchomiona na w paśmie lokalnym n77 (3800 – 4200 MHz, pasmo C) na podstawie pozwolenia UKE.

Dostawcą sieci jest firma IS-Wireless, w projekcie dostawcami byli też Emitel i Hewlett Packard Enterprise.

Campus 5G Network – Open RAN Lab to laboratorium pozwalające na zdobywanie studentom Politechniki Białostockiej kompetencji w zakresie budowania i obsługi sieci w modelu Open RAN. Jest to otwarta architektura sieci mobilnych, która pozwala na budowę sieci za pomocą rozwiązań (sprzętu i oprogramowania) dostarczanych przez różnych producentów. Dzięki Open RAN operatorzy mają większą elastyczność w doborze komponentów sieci, co pozytywnie wpływa na obniżenie kosztów, szybkość rozbudowy, a także bezpieczeństwo.

Sieci 5G wg modelu Open RAN oznaczają też udział lokalnych producentów sprzętu i oprogramowania. Uruchomione w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej laboratorium pozwoli ba praktyczną naukę budowy i obsługi takich sieci.

Studenci będą mieli dostęp do najnowszej technologii. Będą mogli testować urządzenia komercyjne, a w laboratorium wykonywać testy związane z transmisją radiową 5G – na przykład sprawdzać, jakie zasoby obliczeniowe serwera zużywa ta sieć

– podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Elektrycznego i Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej mają już sprecyzowane konkretne ćwiczenia laboratoryjne, które będą realizowane w Campus 5G Network - Open RAN Lab.

Studenci będą mogli na przykład praktycznie sprawdzić, jaki wpływ na komunikację mają modulacja czy kodowanie sygnału. Nie tylko to.

Będą mogli zmieniać parametry i obserwować, jak wpływają one na szybkość transmisji danych czy niezawodność transmisji oraz jej odporność na interferencje – zakłócenia od otaczającego środowiska

– dodaje dr inż. Andrzej Zankiewicz z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Twórcy nowego laboratorium przekonują, że dzięki jego uruchomieniu studenci Politechniki Białostockiej będą lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Coraz więcej sieci telekomunikacyjnych na świecie buduje się w oparciu o model Open RAN. Sieci 6G będą powstawać już niemal wyłącznie w tym modelu. latego instalacja w Białymstoku, pierwsza taka na polskiej uczelni, jest tak ważna. Sieci 6G będą budowane już pod koniec bieżącej dekady

– wyjaśnia dr Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

W Polsce Politechnika Białostocka będzie pierwszą uczelnią dysponującą takim praktycznym laboratorium sieci 5G. Do tej pory firma IS-Wireless uruchomiła kilka takich laboratoriów za granicą.

Źródło zdjęć: Politechnika Białostocka

Źródło tekstu: Politechnika Białostocka