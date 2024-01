Prawdziwe 5G w MVNO. Oto kto może skorzystać

Prawdziwe, szybkie 5G jest też dostępne w ofercie Mobile Vikings, wirtualnego operatora korzystającego z infrastruktury Play. Kto może skorzystać z najszybszej sieci mobilnej?

W piątek 26 stycznia Play ogłosił dostępność prawdziwego 5G w paśmie C, w zakresach 3500-3600 MHz. Od tego samego dnia szybszym internetem mobilnym mogą się również cieszyć klienci Mobile Vikings, operatora wirtualnego korzystającego z infrastruktury Play.

Zobacz: Play odpalił „prawdziwe 5G”. Ma być szybkie jak światłowód

Play uruchomił 5G w paśmie C na 215 stacjach bazowych, między innymi w dużych miastach jak Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Warszawa i Łódź, ale także i mniejszych miejscowościach, np. we Władysławowie czy Rykach. Zasięg fioletowego 5G w nowych częstotliwościach ma się sukcesywnie zwiększać, operator zapowiada, że jeszcze w pierwszym kwartale w zasięgu szybszego 5G znajdzie się 25% populacji Polski.

Z tych samych stacji i prędkości nawet do 1 GB/s będą mogli korzystać użytkownicy Mobile Vikings, operatora MVNO, który działa na infrastrukturze sieci Play.

Szybsze 5G w Mobile Vikings jest dostępne dla klientów, którzy zdecydowali się na ofertę Subskrypcja. Zmiany dokonały się automatycznie, więc użytkownicy nie muszą nic zmieniać ani dokonywać specjalnej aktywacji. Zasięg 5G u Vikingów można sprawdzić na mapie udostępnionej przez Playa: https://www.play.pl/pomoc/zasieg/mapa-zasiegu. Z informacji Mobile Vikings wynika, że nie ma żadnych różnic w dostępności nowego standardu. Oczywiście trzeba mieść też telefon obsługujący 5G.

Mobile Vikings proponuje dwa warianty Subskrypcji z 5G: za 35 zł z paczką 60 GB oraz za 45 zł z pakietem 60 GB. Oferta odnawia się co 31 dni, a pierwszy miesiąc jest tańszy o 50%. Poza szybszym 5G Vikingowie otrzymują w Subskrypcji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y (w Polsce i w roamingu UE). Dostępne w ofertach pakiety gigabajtów kumulują się co miesiąc, do tego użytkownicy dostają odpowiednio 7,61 lub 9,79 w roamingu w UE. Jest też możliwość korzystania z kart eSIM.

Gigabajty skumulowane w Mobile Vikings można wykorzystać w późniejszym czasie, można też przekazać innemu użytkownikowi sieci, wesprzeć akcje charytatywne oraz wymienić na gadżety w sklepie marki.

Zobacz: Mobile Vikings: użytkownicy wymieniają gigabajty na gigadobro

Zobacz: Mobile Vikings z cyfrową nowością. Jest za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings