Mobile Vikings: użytkownicy wymieniają gigabajty na gigadobro

Ruszyła już 11. edycja Szalup Ratunkowych. To cykliczna akcja charytatywna, w której użytkownicy Mobile Vikings zamieniają skumulowane gigabajty w pomoc dla innych.

Zebrane środki Vikingowie przeznaczą na wsparcie indywidualne i grupowe dla rodziców dzieci do 6. roku życia. A dokładniej – wspomogą działalność Poradni dla Rodziców Latarnia Morska, czyli projekt Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z którą Mobile Vikings podjęło współpracę.

Poradnia pomaga rodzicom w wychowywaniu dzieci poprzez działania profilaktyczne. Stosuje metaforę latarni morskiej. Pokazuje rodzicom, jak stać się taką latarnią – bezpieczną przystanią, która oświetla drogę dziecku. Nasza społeczność w 11. edycji Szalup chciała wesprzeć zdrowie psychiczne młodych ludzi, stąd pomysł na współpracę z Fundacją

– tłumaczy Karolina Marciniak, koordynatorka Szalup Ratunkowych.

Zbiórka trwa od 24 stycznia do 24 lutego 2024. Cel: 40 000 GB. Vikingowie mogą napełnić Szalupy gigabajtami przez stronę akcji: www.szalupyratunkowe.pl.

Zobacz: Mobile Vikings z cyfrową nowością. Jest za darmo

Czym są Szalupy Ratunkowe?

Użytkownicy sieci Mobile Vikings mogą kumulować niewykorzystane gigabajty. Zupełnie za darmo przechodzą na kolejne miesiące – w ofercie Subskrypcja oraz Match na kartę.

Z tak skumulowanych GB można skorzystać w późniejszym czasie, można je też przekazać innemu Vikingowi, wymienić na gadżety w Viking Store albo wesprzeć Szalupy Ratunkowe, czyli dobroczynne akcje, które powstały na życzenie społeczności Vikingów. Przekazane do Szalup gigabajty operator zamienia na złotówki.

Do tej pory społeczność Mobile Vikings wsparła m.in. Ekostraż, Szlachetną Paczkę, Egzoszkielet dla Fundacji Sensor, Fundację Non Licet i Stowarzyszenie mali bracia Ubogich. Łącznie przekazano już 231 606 GB, co daje kwotę 83 868 zł.

Zobacz: Mobile Vikings to „Sieć ludzi, nie numerów”. Operator wspiera twórców

Zobacz: Mobile Vikings rozdaje darmowy Internet. Nawet 1200 GB na 6 miesięcy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings