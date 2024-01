Mobile Vikings to „Sieć ludzi, nie numerów”. Operator wspiera twórców

Mobile Vikings chwali się swoją społecznościową naturą, dzięki której jest siecią ludzi, nie numerów. Operator zaprosił do współpracy swoich użytkowników, którzy prowadzą interesującą, twórczą działalność. Ich produkty można zdobyć za gigabajty.

Idea akcji społecznościowej sieci komórkowej jest prosta. Mobile Vikings przedstawia utalentowanych i pomysłowych Vikingów oraz poleca pozostałym członkom sieci dobre, sprawdzone produkty. Chodzi o rękodzieła od Vikingów dla Vikingów, zgodnie z zasadą #DlaSwoichWszystko.

Vikingowie w akcji

Mobile Vikings zebrał zgłoszenia od użytkowników, którzy mają zacięcie artystyczne i prowadzą ciekawe biznesy. Do tej pory akcja miała dwie odsłony, a ma ich być więcej.

Najpierw do Viking Store, czyli sklepu internetowego Mobile Vikings, trafiły artykuły Konrada, właściciela poznańskiej firmy Triplander. Oferuje ona ultralekkie i wytrzymałe hamaki oraz akcesoria do nich. Później do akcji dołączyła Kasia z Zielonej Góry i jej produkty z upcyklingu. Właścicielka Pracowni ino-ino projektuje, własnoręcznie szyje i tworzy przeróżne patchworki i nie tylko, na przykład nerki, poszewki czy kosmetyczki.

Vikingowie mogli dzięki temu poznać dwoje utalentowanych rzemieślników na blogu, w aplikacji i mediach społecznościowych operatora oraz w newsletterach. A do końca 2023 roku wszyscy użytkownicy Mobile Vikings mogli skorzystać ze specjalnych zniżek na artykuły ze sklepu Kasi i Konrada.

Zgrana społeczność

Operator komórkowy z Wrocławia szczyci się między innymi możliwością kumulacji gigabajtów (niewykorzystane nie przepadają). Można z nich:

skorzystać w innych miesiącach,

wymienić na produkty w sklepie,

przekazać innemu Vikingowi,

wesprzeć Szalupy Ratunkowe, czyli zamienić na złotówki zasilające zbiórki charytatywne.

Mobile Vikings charakteryzuje się jednak przede wszystkim zgraną społecznością ponad 100 tysięcy Vikingów. Z danych operatora wynika, że 7 na 10 użytkowników korzysta z programu poleceń.

