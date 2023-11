Mobile Vikings rozdaje darmowy Internet. Nawet 1200 GB na 6 miesięcy

Mobile Vikings przygotował specjalną promocję na swoją Subskrypcję, w której można zdobyć nawet 1200 GB za darmo na 6 miesięcy. Oferta dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych Vikingów.

Mobile Vikings, społecznościowy operator komórkowy, wystartował z promocją „1200 GB od operaTHORA”. W jej ramach, przy każdym odnowieniu oferty co 31 dni otrzymamy paczkę 200 GB Internetu, i tak przez 6 miesięcy. Taka ilość danych powinna wystarczyć na swobodne surfowanie po Internecie przez około 3000 godzin miesięcznie.

To jednak nie wszystko, bowiem w ofercie Subskrypcji do dyspozycji jest jeszcze podstawowy pakiet danych o wielkości 60 GB (w tym 6,72 GB w roamingu UE) lub 80 GB (w tym 8,63 GB w roamingu UE) z kumulacją w Polsce. Do tego zasięg sieci 5G (Play), nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i roamingu UE, a od niedawna również możliwość wymiany karty SIM na eSIM. Rejs Próbny to pierwszy miesiąc korzystania z oferty o 50% taniej.

Zobacz: Mobile Vikings z cyfrową nowością. Jest za darmo

Zobacz: Mobile Vikings: polecenia lepsze od reklamy

Warunki promocji:

Okazja dla obecnych i przyszłych Vikingów – przenieś stary lub zamów nowy numer w ofercie Subskrypcji.

Przy każdym odnowieniu Subskrypcji otrzymasz za darmo 200 GB (co 31 dni, przez maksymalnie 6 miesięcy) – w sumie możesz wziąć w rejs aż 1200 dodatkowych gigabajtów.

Aby korzystać z gratisowego pakietu, włącz zgody marketingowe – inaczej wypadniesz za burtę promocji.

Dodatkowe GB nie kumulują się – wykorzystaj 200 GB w trakcie danego miesiąca, bo gigabajty wezmą rogi za pas.

Promocja jest ważna od 21 listopada do 21 grudnia 2023 roku – nic nie trwa wiecznie, poza Valhallą.

Jak złupić 1200 GB za darmo?

Aby skorzystać z promocji „1200 GB od operaTHORA”, należy:

wejść na stronę oferty Subskrypcji i wybrać plan 60 lub 80 ,

, zarejestrować się lub zalogować na Konto Vikinga , zaznaczając przy okazji zgody marketingowe,

, zaznaczając przy okazji zgody marketingowe, w koszyku wpisać kod operaTHOR, kliknąć „Zatwierdź” i „Rozpocznij zamówienie”.

Plan 60 kosztuje 17,50 zł przez pierwszy miesiąc, a potem 35 zł miesięcznie. Za Plan 80 trzeba zapłacić 22,50 zł w pierwszym miesiącu, a później 45 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje o promocji „1200 GB od operaTHORA” można znaleźć w regulaminie.

Więcej niż moc gigabajtów!

Sieć Mobile Vikings wie, że niektórzy mogą przebierać rogami (albo oczami) na widok takiej liczby GB podczas, gdy Wielcy Operatorzy rozdają nawet po kilka tysięcy darmowych GB. Vikingowie wcale się tym nie przejmują. Ich przewagą jest wspierająca się społeczność użytkowników, Help Desk z ludzkim podejściem i kumulacja gigabajtów. Sieć nieraz udowodniła, że nie liczą się liczby, a ludzie. W końcu kieruje się zasadą #DlaSwoichWszystko. Zgrana społeczność Vikingów wspiera inicjatywy swojego operatora, takie jak ostatnia kampania społeczna „Masz wiadomość od seniora”. Wskaźnik NPS (Net Promoter Score) wynosi aż 76, co oznacza, że zdecydowana większość użytkowników jest zadowolona z rejsu na pokładzie Vikingów i poleci znajomym swojego operatora.

– chwali się Mobile Vikings

Zobacz: Black Week w lajt mobile: kup No limit M i zgarnij prezent

Zobacz: Plus rozpieszcza klientów. Za darmo to uczciwa cena

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Mobile Vikings

Źródło tekstu: Mobile Vikings