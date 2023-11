Black Week w lajt mobile: kup No limit M i zgarnij prezent

Już za dwa dni Black Friday 2023. Z tej okazji w lajt mobile rusza promocja Black Week, w ramach której do abonamentu No limit M dodawany jest tajemniczy prezent.

Lajt mobile ma w swojej ofercie trzy abonamenty z umową na czas nieokreślony. Już za 9,99 zł miesięcznie (przez pierwsze trzy miesiące, potem 19,99 zł miesięcznie) możemy kupić plan No limit M, który oferuje:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE,

rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu UE, 10 GB Internetu w kraju, w tym 3,82 GB w roamingu UE,

w kraju, w tym w roamingu UE, kolejny numer za 6,99 zł miesięcznie ,

, zasięg sieci Plus.

W ramach promocji Black Week, która potrwa od 22 do 30 listopada 2023 roku, decydując się na abonament No limit M w lajt mobile otrzymamy tajemniczy prezent. Operator nie podaje, co to dokładnie jest, dając do zrozumienia, że chodzi o jakiś gadżet. Druga sugestia lajt mobile jest taka, że prezenty mogą być różne.

Zobacz: Lajt mobile tnie ceny. Abonament tańszy przez 3 miesiące

Zobacz: Black Friday 2023

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Lajt mobile

Źródło tekstu: Lajt mobile