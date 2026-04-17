Unia stanowcza. Zweryfikuj swój wiek albo wypad

Od dawna wiadomo, że media społecznościowe mają na nas zgubny wpływ. Szczególnie osoby młode źle znoszą obecność i uzależnienie od TikToka, Instagrama czy Facebooka. Nawet w Polsce wkrótce ma zostać wprowadzone prawo, które zablokuje dostęp do social mediów dzieciom do 15. roku życia. Podobny plan ma Unia Europejska, która już nawet przygotowała stosowne rozwiązanie.

Pokaż dowód albo spadaj

Komisja Europejska pokazała gotową, ogólnounijną aplikację do weryfikacji wieku w internecie. Jej celem jest lepsza ochrona dzieci przed szkodliwymi treściami. Co kluczowe, narzędzie ma działać anonimowo, być open source i działać na każdym urządzeniu.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen poinformowała, że europejska aplikacja do weryfikacji wieku jest „praktycznie gotowa technicznie”. Już wkrótce będzie mogła być używana przez mieszkańców UE oraz - dobrowolnie - przez państwa i platformy spoza Unii. Ma ona umożliwiać potwierdzenie, że użytkownik ma np. ukończone 18 lat, bez ujawniania jego pełnej tożsamości, w tym także dokładnej daty urodzenia.

Aplikacja jest jednym z filarów unijnej strategii zwiększania bezpieczeństwa dzieci w sieci, wynikającej m.in. z Aktu o usługach cyfrowych (DSA) i wcześniejszych zapowiedzi z orędzia o stanie UE w 2025 r. Ma pomóc platformom internetowym spełnić wymóg stosowania „odpowiednich, proporcjonalnych środków”, aby ograniczać dostęp małoletnich do pornografii, hazardu czy innych szkodliwych treści.

Zgodnie z opisem KE aplikacja:

działa na dowolnym urządzeniu (telefon, komputer, tablet),

jest oprogramowaniem open source,

ma działać całkowicie anonimowo – platforma otrzymuje tylko potwierdzenie spełnienia progu wieku, bez nadmiarowych danych osobowych.

Aplikacja w ostatnich miesiącach była testowana w siedmiu państwach członkowskich: Francji, Danii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, na Cyprze i w Irlandii. Kraje te planują teraz zintegrować ją ze swoimi krajowymi „portfelami cyfrowymi”, a przewodnicząca KE zachęca pozostałe państwa i sektor prywatny do przyłączenia się do tego modelu.

Co ważne, Unia nie wymusza na państwach stosowania aplikacji do weryfikacji wieku. Ma to być pewnego rodzaju złoty standard, którego państwa powinny się trzymać. Jednocześnie wdrożenie rozwiązania jest dobrowolne i zależy bezpośrednio do danego kraju. Nie zmienia to faktu, że Unia chce wprowadzić limit wieku dla użytkowników mediów społecznościowych.