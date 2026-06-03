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T-Mobile odpalił 5G na nowych stacjach. Rośnie liczba miejscowości w zasięgu

T-Mobile chwalił się ostatnio nowym osiągnięciem – przekroczeniem 5 tysięcy stacji bazowych z dostępem do 5G w paśmie C. Mimo tego operator nie spoczywa na laurach i dalej rozbudowuje zasięg. Nowy tydzień przyniósł kolejne stacje.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:08
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T-Mobile odpalił 5G na nowych stacjach. Rośnie liczba miejscowości w zasięgu
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Pod koniec maja T-Mobile odtrąbił nowe osiągnięcie – przekroczenie liczby 5 tysięcy stacji bazowych z szybkim 5G w paśmie C. Osiągnięcie tego wyniku zajęło magentowemu operatorowi 28 miesięcy, prawie 2,5 roku. Choć to okazja do świętowania, T-Mobile dalej rozbudowuje zasięg, a kolejny tydzień przyniósł nowe usprawnienia sieci.

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12 749 stacji bazowych

Łączna liczba stacji bazowych w T-Mobile, we wszystkich standardach, to już 12 749. W ciągu ostatniego tygodnia liczba stacji z dostępem do 5G w paśmie C zwiększyła się o 19, a więc teraz wynosi 5019. Magentowa sieć 5G w paśmie C (3,7-3,8 GHz) zapewnia prędkości pobierania rzędu 1,1 Gb/s. 

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Dzięki tym działaniom T-Mobile poprawił zasięg szybkiej sieci mobilnej między innymi w Bytomiu, Ciechanowie, Rybniku, Rzeszowie czy Warszawie. Pasmo C dotarło też do całkiem nowych miejscowości, między innymi: Babica, Jeleśnia, Mlęcin, Rudniki czy Stare Budkowice.

T-Mobile odpalił 5G na nowych stacjach. Rośnie liczba miejscowości w zasięgu

Trwały też intensywne prace nad rozbudową zasięgowego pasma 700 MHz. Liczba stacji na tej częstotliwości wzrosła do 728. W ostatnim tygodniu operator uruchomił pasmo 700 MHz na 58 nowych stacjach. Dzięki temu standard ten dotarł do nowych miejscowości, wśród których znajdują się: Jastarnia, Kalisz, Lipsko, Nowa Sól, Sosnowiec czy Zgorzelec.

Jak podkreśla T-Mobile, pokrycie magentowego 5G obejmuje już 92% populacji. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile