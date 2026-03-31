Tragiczna awaria turbiny wiatrowej. Są ofiary śmiertelne
Energetyka wiatrowa nie ma ostatnio dobrej passy. Po urwanej łopacie turbiny wiatrowej w Niemczech przyszedł czas na tragiczny w skutkach pożar innego modelu w Korei Południowej.
Zanim przejdziemy do opisu wydarzeń, warto przyjrzeć się skali. Otóż w 2021 roku na całym świecie znajdowało się 350 tysięcy takich instalacji. Przez te 5 lat powstało wiele inwestycji tego typu. Mówimy więc o naprawdę gigantycznej skali, przy której pojedyncze awarie, czy nawet tragedie nie rzutują na całość. Warto o tym pamiętać, zanim do głosu dojdą emocje.
Śmiertelny pożar turbiny w Korei
Do pożaru turbiny doszło w koreańskim powicie Yeongdeok. Podczas prac serwisowych w 20-letniej turbinie doszło do pożaru w gondoli turbiny. Niestety, trzej obecni tam serwisanci nie zdołali uciec. W akcji gaśniczej brało udział 148 strażaków, 11 helikopterów i 50 pojazdów naziemnych.
Sama turbina to model z 2005 roku wyprodukowany przez Duńską firmę Vestas, który był w stanie generować moc do 1,65 MW. Kilka tygodni wcześniej na tej samej farmie wiatrowej doszło do zawalenia się innej turbiny, która upadła na drogę. W związku z tym postanowiono przeprowadzić kontrole i prace konserwacyjne w pozostałych. To właśnie podczas nich doszło do tragedii.