Tragiczna awaria turbiny wiatrowej. Są ofiary śmiertelne

Energetyka wiatrowa nie ma ostatnio dobrej passy. Po urwanej łopacie turbiny wiatrowej w Niemczech przyszedł czas na tragiczny w skutkach pożar innego modelu w Korei Południowej. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:37
Tragiczna awaria turbiny wiatrowej. Są ofiary śmiertelne

Zanim przejdziemy do opisu wydarzeń, warto przyjrzeć się skali. Otóż w 2021 roku na całym świecie znajdowało się 350 tysięcy takich instalacji. Przez te 5 lat powstało wiele inwestycji tego typu. Mówimy więc o naprawdę gigantycznej skali, przy której pojedyncze awarie, czy nawet tragedie nie rzutują na całość. Warto o tym pamiętać, zanim do głosu dojdą emocje.

Fotowoltaika do stacji zasilania Bezpieczna i wydajna

Śmiertelny pożar turbiny w Korei

Do pożaru turbiny doszło w koreańskim powicie Yeongdeok. Podczas prac serwisowych w 20-letniej turbinie doszło do pożaru w gondoli turbiny. Niestety, trzej obecni tam serwisanci nie zdołali uciec. W akcji gaśniczej brało udział 148 strażaków, 11 helikopterów i 50 pojazdów naziemnych. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank UGREEN PB311 10000 mAh 20W Czarny
Powerbank UGREEN PB311 10000 mAh 20W Czarny
0 zł
97.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 97.99 zł
Powerbank TECH-PROTECT PB13-22.5W 20000 mAh 22.5 Szary
Powerbank TECH-PROTECT PB13-22.5W 20000 mAh 22.5 Szary
0 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 119 zł
Powerbank NAVITEL PWR20 MX 20000 mAh 18W Biały
Powerbank NAVITEL PWR20 MX 20000 mAh 18W Biały
-19.01 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Fotowoltaika do stacji zasilania Bezpieczna i wydajna

Sama turbina to model z 2005 roku wyprodukowany przez Duńską firmę Vestas, który był w stanie generować moc do 1,65 MW. Kilka tygodni wcześniej na tej samej farmie wiatrowej doszło do zawalenia się innej turbiny, która upadła na drogę. W związku z tym postanowiono przeprowadzić kontrole i prace konserwacyjne w pozostałych. To właśnie podczas nich doszło do tragedii. 

telepolis
pożar energetyka OZE turbiny wiatrowe
Źródła zdjęć: Chosun
Źródła tekstu: Chosun, Globenergia, Disclose.tv/X