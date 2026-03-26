Urwała się łopata turbiny wiatrowej. 60-metrowy kolos upadł przy drodze

Awarie niestety się zdarzają. Jednak ta konkretna na pewno stanie się paliwem dla przeciwników OZE. Z drugiej strony może ona także zwrócić uwagę na zagrożenia związane ze stawianiem turbin wiatrowych tak blisko drogi.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:37
W bawarskiej miejscowości Berching doszło do niecodziennego incydentu. Otóż oderwała się 60-metrowa i 15-tonowa łopata turbiny wiatrowej. Co gorsza, nie mówimy tu o przestarzałym i zaniedbanym urządzeniu, a o dość nowej konstrukcji, bo z 2012 roku, która była regularnie serwisowana. Warunki pogodowe również trudno nazwać trudnymi. Ot, był to normalny, dość słoneczny dzień. 

Panel fotowoltaiczny EcoFlow Skrojony pod stacje zasilania

Turbina spadła obok drogi

Mamy tu do czynienia z modelem Senvion, na którym jeszcze w listopadzie 2025 roku przeprowadzano prace serwisowe. Co więcej, aktywny był system monitorowania stanu łożysk w łopatach. Tym samym o możliwości wystąpienia takiego incydentu odpowiednie organy powinny wiedzieć znacznie wcześniej. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix Bifacial PS200 200W
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix Bifacial PS200 200W
0 zł
1899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899.99 zł
Panel fotowoltaiczny NAVITEL SP120
Panel fotowoltaiczny NAVITEL SP120
0 zł
439.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 439.99 zł
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS400 400W
Panel fotowoltaiczny ANKER Solix PS400 400W
0 zł
2899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899.99 zł
Advertisement

Nie pomaga także fakt, że łopata spadła w bliskim sąsiedztwie drogi. Co więcej, na skutek uderzenia lokalna ziemia została obsypana pyłem z pokruszonego włókna szklanego. I chociaż sam materiał nie jest toksyczny, to w tej formie przypomina niezwykle drobne igły. Przypomina więc nieco azbest. 

Panel fotowoltaiczny EcoFlow Skrojony pod stacje zasilania

Różnica jest taka, że organizm nie potrafi usunąć igieł z pyłu azbestowego i jest on kancerogenny. Natomiast włókno szklane jest w większości wydalane z ciała, chociaż jego wpływ na organizm i tak jest niebezpieczny i uciążliwy. 

Obecnie nie wiadomo co dokładnie było przyczyną awarii. Na komentarz producenta również nie możemy liczyć, ponieważ firma Senvion ogłosiła upadłość w 2019 roku. Nie pozostaje nic innego, jak poczekać na koniec śledztwa.

energetyka OZE turbina wiatrowa Turbina wiatrowa wypadek
Źródła zdjęć: heute.at, APA-Images / dpa / Daniel Löb
Źródła tekstu: heute.at, Globenergia.pl