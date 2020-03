TVP Sport obniża jakość, by było miejsce dla „Szkoły z TVP”

Gdy szkoły są zamknięte, a uczniom zaleca się pozostanie w domach, Telewizja Publiczna musi wypełnić swoją misję. Od 30 marca codziennie emitowane są lekcje „Szkoły z TVP” dla każdej klasy szkoły podstawowej.

TVP musiała w tym celu zrobić małe „przemeblowanie” na multipleksach. Szkoła TVP utrzymuje podział na klasy od pierwszej do ósmej, przy czym każda klasa dostała własny kanał. Aby wszyscy uczniowie mieli równy dostęp do lekcji przygotowanych przez Telewizję polską i MEN, trzeba zapewnić im jednakowy zasięg na terenie kraju.

„Szkoła z TVP” to spore wyzwanie techniczne i logistyczne. By odpowiednio nadawać kanały z programami dla uczniów, potrzebne było zmniejszenie jakości nadawania stacji TVP Sport i przeniesienie TVP Rozrywka. Na tym drugim emitowane są lekcje dla ósmoklasistów. Niestety TVP Rozrywka emitowany z MUX-8 docierał tylko do 63 proc. społeczeństwa. To zdecydowanie za mało. Kanał TVP Rozrywka został więc skopiowany na MUX-3.

Miejsce na to zostało odzyskane dzięki zmniejszeniu rozdzielczości nadawania TVP Sport do SD. Aktualnie i tak nie odbywają się żadne większe wydarzenia sportowe, więc kibice nie będą mieć o to pretensji. Dzięki temu zabiegowi kanały nadające „Szkołę z TVP” (TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport i TVP Historia) są dostępne na jednym multipleksie, którego zasięg techniczny jest bliski 100 proc. TVP nie wyklucza dalszych zmian, jak wprowadzenie kolejnego kanału na MUX-8.

Plan lekcji „Szkoły z TVP” znajdziesz w tym dokumencie. Lekcje są emitowane od 8:00, od 14:00 zaś zaczynają się powtórki. Materiały „Szkoły z TVP” będą dostępne także na platformie VoD.

