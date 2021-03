W Dzień Kobiet ruszyło nadawanie kanału TVP Kobieta

TVP Kobieta to wyjątkowy kanał wyspecjalizowany: mądry, misyjny, pełen pasji i inspiracji. Stworzony z myślą o potrzebach kobiet. Stacja będzie wyróżniać się dobrą, nowoczesną i zróżnicowaną ofertą programową, więc każda kobieta znajdzie tu coś dla siebie. Chciałabym, żeby kobiety w Polsce za pół roku, rok, mogły powiedzieć o TVP Kobieta: to jest moje miejsce, to bliska mi stacja, tu odpoczywam, tu się relaksuję, tu też uczę się i znajduję inspirację do nowych aktywności. Jestem przekonana, że będziemy numerem 1 wśród stacji lifestylowych w Polsce.