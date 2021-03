TVP połączy telewizję naziemną z internetową. Dostaniemy za darmo więcej programów

Przyszłością telewizji w najbliższych 10 latach jest naziemna telewizja cyfrowa. Tak przynajmniej twierdzi Jacek Kurski, prezes TVP. Dlatego TVP szykuje własny, nowoczesny dekoder z ciekawymi funkcjami.

Telewizja naziemna zmieni niebawem standard nadawania. Jest to związane między innymi ze zwolnieniem pasma 700 MHz dla sieci 5G w całej Europie, ale też przejściem na nowocześniejszy, oferujący wyższą jakość programów DVB-T2/HEVC. Po to właśnie powstanie nowy dekoder TVP ma połączyć możliwości (a raczej ich brak) telewizji linearnej z VoD i innymi cechami, których oczekuje współczesny klient.

Jacek Kurski zapowiedział, że dekoder połączy telewizję linearną z internetową. Prezes TVP ma nadzieję, że za półtora, może dwa lata (od lutego 2021) dekoder trafi do milionów polskich domów.

Nagrywarka i płatne programy za darmo

Posiadający dostęp do internetu (według GUS jest to już ponad 90% polskich gospodarstw domowych) i hybrydowy dekoder będą mieli jeszcze inne bonusy. Będzie można korzystać z wielu funkcji online, które mają dekodery „od operatorów” i satelitarne. Będzie to oczywiście dostęp do biblioteki VoD, a także nagrywarka, time shift (przewijanie materiału do 3 godzin) i start over (możliwość puszczenia programu od początku). Prezes TVP wspomniał również o możliwości cofnięcia się o tydzień do programu już emitowanego i oczywiście o wstrzymywaniu programu podczas oglądania.

Oczywiście sprzęt jeszcze nie uczyni naziemnej telewizji cyfrowej atrakcyjną dla współczesnych widzów. „Warunkiem, aby działało to rozwiązanie jest sprawny serwis VOD Telewizji Polskiej” – mówił podczas wiosennej ramówki Jacek Kurski, prezes TVP. Czy to się uda, przekonamy się w 2022 roku.

Zmiana ma ogromną zaletę, gdy chodzi o wybór oglądanych treści. Wszystko to, za co aktualnie płacimy TVP, dostaniemy za darmo (pomijam tu oczywiście fakt, że TVP jest utrzymywane częściowo z naszych podatków, więc płacimy za nią, nawet jeśli jej nie oglądamy). Dekoder zapewni nam darmowy dostęp do kanałów gatunkowych: TVP Sport, TVP Seriale, TVP Info, TVP Historia i Historia 2, TVP Dokument, planowane kanały TVP Nauka i TVP Muzyka, nadchodzący kanał motoryzacyjny (roboczo TVP Moto) i tak dalej.

Źródło zdjęć: TVP

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl