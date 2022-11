Firmowy numer komórkowy można przenieść do telefonii VoIP

TeleCube wprowadził możliwość przeniesienia firmowego numeru komórkowego do oferty VoIP tego operatora. Cały proces jest prosty i może zostać zrealizowany nawet w ciągu dwóch dni. A na start można skorzystać z promocji.

Operator telefonii internetowej TeleCube ma w swojej ofercie polskie numery stacjonarne ze wszystkich stref numeracyjnych, a także stacjonarne numery zagraniczne i polskie numery komórkowe. Do TeleCube można również od wielu lat przenosić polskie i niektóre zagraniczne firmowe numery stacjonarne. Teraz taka możliwość jest również w przypadku firmowych numerów komórkowych.

Po przeniesieniu numeru firma może w pełni korzystać z tego, co oferuje telefonia internetowa TeleCube. Są to między innymi:

szeroki wybór urządzeń (np. telefon VoIP, laptop, komputer czy telefon komórkowy) do realizowania połączeń, które można dopasować do trybu pracy (w biurze, home office, hybryda) czy preferencji pracowników,

infolinia oparta o przeniesiony numer, wykorzystująca numery wewnętrzne do kierowania rozmów do odpowiedniego odbiorcy, poprzez automatyczne, tonowe menu i komunikaty powitalne,

dodatkowe narzędzia, takie jak wirtualna centrala z menu IVR, kolejkowaniem, nagrywaniem rozmów, bilingami online, widgetem callback i innymi opcjami,

infrastruktura, którą można szybko i łatwo wdrożyć w siedzibie czy oddziale firmy,

możliwość prezentowania się jednakowym numerem przez wielu pracowników, nawet w przypadku prowadzenia przez nich rozmów w tym samym momencie,

rozbudowany i intuicyjny Panel Klienta do zarządzania TeleCube, dostępny poprzez przeglądarkę internetową,

wysyłanie i odbierania wiadomości SMS poprzez Panel Klienta, możliwość przesyłania danej wiadomości do dużej grupy odbiorców (hurtowo) i automatyzowania wysyłki korespondencji SMS-owej według określonych reguł (np. po zakończonej rozmowie).

Uwaga: Po przeniesieniu numeru stracisz ofertę, z której korzystasz u obecnego dostawcy. W przypadku niektórych usług TeleCube po podpisaniu umowy okresowej (np. na pakiet wirtualnej centrali) jest przydzielana klientowi miesięczna pula darmowych minut i/lub SMS-ów.

Przeniesienie numeru komórkowego do VoIP

Proces przeniesienia numeru komórkowego do TeleCube może trwać od 2 dni do kilku tygodni, licząc od dnia podpisania umowy. Jest to zależne od wyboru trybu przeniesienia przez klienta, ale również od dotychczasowego operatora. Sama procedura jest stosunkowo prosta i nieobciążająca za bardzo firmy, która przenosi numer. Wystarczy w Panelu Klienta TeleCube wypełnić odpowiedni formularz i wydrukować powstały na jego podstawie wniosek, a następnie podpisać go i przesłać drogą e-mailową do TeleCube. Operator realizuje pozostałe formalności z obecnym dostawcą, a po ustaleniu ostatecznej daty przeniesienia przygotowuje umowę i wysyła ją do klienta. Po podpisaniu i przesłaniu umowy przez klienta wraz z oryginałem wniosku następuje finalizacja procesu przeniesienia w ustalonym terminie.

Terminem, w którym następuje przeniesienie numeru komórkowego, może być dowolny dzień, również przypadający w święta bądź weekend.

Ile to kosztuje?

Za realizację procesu przeniesienia TeleCube nie pobiera opłat. Aby jednak aktywować numer w wybranej usłudze, należy uiścić jednorazową opłatę aktywacyjną. Za użytkowanie numeru komórkowego TeleCube pobiera comiesięczne opłaty, chyba że dany numer stanowi element konkretnego pakietu Wirtualnej Centrali. Wtedy można go używać w ramach opłat abonamentowych za określony pakiet.

Promocja na start

Dla firm, które podpiszą umowę z telefonią TeleCube i przeniosą do niej swoje numery komórkowe w dniach od 1 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku, opłata aktywacyjna wyniesie 0 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie przenies-numer-komorkowy.telecube.pl.

Źródło zdjęć: TeleCube

Źródło tekstu: TeleCube