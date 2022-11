5G w Orange na kartę za darmo dla wszystkich

Orange rusza z promocją 5G w ofertach na kartę. Od dzisiaj do końca roku ich użytkownicy mogą za darmo przetestować dostęp do szybkiego internetu w tej technologii. Trzeba tylko mieć odpowiedni telefon i być w zasięgu.

Orange chce zachęcić karciarzy do korzystania z 5G, więc automatycznie i za darmo włączył dla nich dostęp do nowego standardu sieci. Promocja obowiązuje do końca roku. Klient nie musi nic robić, a jedyny warunek to posiadanie telefonu z 5G oraz oczywiście trzeba być w zasięgu. Maksymalna prędkość pobierania w 5G w agregacji z LTE może sięgać nawet 370 Mb/s, a wysyłania – 70 Mb/s.

W zasięgu 5G Orange znajduje się ponad 8 mln osób. Usługa jest dostępna w takich miastach jak: Warszawa, Łódź, Płock, Poznań, Wrocław, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Kraków, Kielce, Opole, Częstochowa, Rzeszów, Bielsko-Biała, Trójmiasto, Lublin czy Konin, ale także w wielu mniejszych miejscowościach. Aktualna mapa zasięgu znajduje się tu:

https://www.orange.pl/view/mapazasiegu?mapId=5g

A co po zakończeniu darmowego okresu próbnego?Jeśli po okresie testowym użytkownik Orange na kartę będzie chciał dalej używać 5G, będzie mógł skorzystać z usługi „5G pass” za 5 zł na 31 dni.

Wystarczy, że włączy tę usługę w aplikacji Mój Orange lub wyśle SMS o treści 5G pod numer 595 (cena jak za SMS do Orange). Równocześnie dla wszystkich nowych klientów, którzy dołączą do Orange na kartę, „5G pass” jest włączany automatycznie za darmo na 3 miesiące.

5G pass można mieć także w paczce z usługą „Bez limitu + 20 GB + Social Pass + 5G pass” za 39 zł na 31 dni (SMS o treści AKT5G pod 630) oraz za darmo na 3 miesiące po wyrażeniu zgody na komunikację drogą elektroniczną (SMS o treści TAK pod 80290).

Szczegóły ofert w poniższych regulaminach:

Zobacz: Orange ma nowe niespodzianki. Wszytkie zgarniesz w aplikacji

Zobacz: Orange wspiera kibiców podczas Mistrzostw Świata w Katarze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska