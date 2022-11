T-Mobile zaprasza do magentowych domków. W nich czekają prezenty

T-Mobile przygotował kolejną niespodziankę na święta – tym razem jednak nie w aplikacji, lecz w wybranych punktach na ulicach polskich miast. W magentowych domkach można otrzymać zabawne gadżety T-Mobile.

T-Mobile wystartował z nową, okołoświąteczną akcją. W wybranych punktach w Warszawie i Łodzi pojawią się specjalne, magentowe domki oznaczone charakterystyczną literą „T”, nawiązujące do oferty Magenta Dom.

Osoby, które odwiedzą instalację i wezmą udział w prostym quizie, mogą zdobyć świąteczny gadżet od T-Mobile. Akcja wystartowała 28 listopada i potrawa 6 tygodni.

W T-Mobile także przygotowaliśmy specjalne upominki dla osób, które odwiedzą nasze magentowe domki. Wystarczy rozwiązać prosty quiz na temat naszej oferty „Magenta Dom”, by otrzymać jeden ze świątecznych prezentów – skarpety, rękawiczki do ekranów czy ogrzewacz do rąk

– wyjaśnia operator.

Co dokładnie należy zrobić, aby zdobyć gadżet w kolorze magenty? Jest to całkiem proste. Najpóźniej 10 stycznia 2023 r. należy wybrać się do jednego z miejsc w Warszawie lub Łodzi, w którym znajdują się magentowe domki z literką T. Poniżej znajduje się tabela z lokalizacjami i terminami, w których można odwiedzić instalacje operatora i zdobyć nagrody.

Żeby jednak nie było zbyt prosto, operator wprowadził odrobinę rywalizacji. W pierwszym kroku uczestnik zabawy musi na specjalnym ekranie rozwiązać krótki quiz na temat oferty Magenta Dom, a następnie zostawić niezbędne dane i wyrazić potrzebne zgody.

Gdy już wszystkie informacje zostaną poprawnie zapisane, na telefon przyjdzie indywidualny kod do obioru gadżetu. Wystarczy go wpisać do maszyny dystrybucyjnej, która stoi obok domku, a ta obdaruje uczestnika zabawy prezentem.

Jest też świetna wiadomość dla osób nieśmiałych – domki są bezobsługowe, co oznacza, że cały proces przeprowadzamy sami

– zachęca T-Mobile.

Zobacz: Jesteś w T-Mobile? Wydrap nagrodę

Zobacz: T-Mobile podwaja gigabajty za doładowanie. W Heyah też

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile