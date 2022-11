T-Mobile: w aplikacji czeka zdrapka-niespodzianka z prezentami

T-Mobile zaprasza do wspólnej świątecznej zabawy. W aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce „Magenta Love” od 28 listopada w każdy poniedziałek – aż do świąt – na klientów będzie czekała nowa zdrapka-niespodzianka.

Świąteczna zdrapka jest nietypową odsłoną cyklicznej akcji „Dobrze, że jesteś”. Na ogół są to niepowiązane ze sobą, jednorazowe okazje, tym razem jednak operator zebrał je razem w formie zdrapki i tej formuły będzie się trzymał do świąt.

Z nadejściem grudnia, zapachem piernika i pomarańczy oraz – być może – śniegiem za oknem, dajemy się ponieść szaleństwu prezentowemu. Czując magię Świąt Bożego Narodzenia, T-Mobile dołącza do grona obdarowujących i zaprasza swoich klientów do świątecznej zabawy oraz zgarniania niespodzianek

– zachęca do zabawy operator.

Zasady są proste – klienci korzystający z aplikacji „Mój T-Mobile”, mogą odkrywać, co znajduje się pod zdrapką, która umieszczona jest w zakładce Magenta Love. Pierwsza zdrapka udostępniona będzie już dziś, 28 listopada, a następne w kolejne poniedziałki aż do świąt.

Na klientów T-Mobile czekają prezenty i niespodzianki. Jakie? Tego operator nie zdradza i zachęca, by przekonać się o tym samodzielnie. Na start klienci otrzymują pakiet 3 GB do wykorzystania na krajową transmisję danych.

Dodatkowe szczegóły w regulaminach

Ogłaszając akcję, operator ujawnił też, czym jest zakładka Magenta Love w aplikacji „Mój T-Mobile”. Powstała ona, by każdy klient miał dostęp do najważniejszych informacji i konkursów. Magenta Love to także specjalne oferty dostępne tylko i wyłącznie dla osób zalogowanych, a także benefity i oferty od partnerów. W zakładce znaleźć można również najbardziej aktualne posty z social mediów T-Mobile, a fanów filmów ucieszą zapowiedzi propozycji, które będzie można obejrzeć dzięki MagentaTV. Do tego klienci znajdą tam też specjalne konkursy z wartościowymi nagrodami. Jednym z nich była akacja, w której 100 szczęśliwców zgarnęło T Phony Pro 5G. Natomiast we wciąż trwającym konkursie, dostępnym w tej zakładce, można wygrać 20 telewizorów i 500 zestawów kibica.

